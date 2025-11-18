Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η stalker του, καταδικάστηκε σε 18 μήνες – Τι κατέθεσε η σύζυγος του τραγουδιστή

Καταδικάστηκε η stalker του Γιάννη Πλούταρχου. Η 48χρονη γυναίκα, που στο παρελθόν είχε γίνει η «σκιά» του, φθάνοντας να παρενοχλεί τον διάσημο τραγουδιστή, κρίθηκε ένοχη από το δικαστήριο για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της πρόκλησης τρόμου και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.

Η 48χρονη κατηγορούμενη δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ενώ ως μάρτυρας κατέθεσε μόνον η σύζυγος του Γιάννη Πλούταρχου. Η γυναίκα περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε η οικογένειά της λόγω της ακραίας συμπεριφοράς της 48χρονης, η οποία – όπως κατέθεσε η μάρτυρας – δε δίστασε να εμφανιστεί στο κέντρο που εμφανίζεται ο Γιάννης Πλούταρχος, πριν από λίγες ημέρες.

Στην πρότασή της η εισαγγελέας ζήτησε τη μερική έκτιση της 48χρονης, αλλά το δικαστήριο δεν υιοθέτησε την πρόταση και της χορήγησε αναστολή έκτισης με τους όρους της προσέγγισης του τραγουδιστή σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων και της μη επικοινωνίας μαζί του με κανένα μέσο.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η Πρόεδρος της έδρας, σε περίπτωση που η καταδικασθείσα παραβιάσει τους όρους, τότε θα είναι αντιμέτωπη με φυλάκιση.