Γιάννης Παναγόπουλος: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα κοινοτικά κονδύλια – Ο ρόλος της γενικής γραμματέως και ενός δημοσιογράφου

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος ερευνάται για δύο κακουργηματικές πράξεις.

Η έρευνα αφορά τη φερόμενη παράνομη διαχείριση από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου σημαντικών χρηματικών ποσών που προέρχονταν από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, τα οποία είχαν διατεθεί για εκπαιδευτικές δράσεις.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχει ήδη διαταχθεί η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του ίδιου, καθώς και έξι ακόμη ατόμων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Η έρευνα ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν και επικεντρώθηκε στη λειτουργία έξι εταιρειών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, υπήρξαν σοβαρές ενδείξεις κακοδιαχείρισης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι είχαν εγκριθεί για επτά προγράμματα εκπαίδευσης και απασχόλησης σε βάθος εξαετίας. Από το ποσό αυτό, εκτιμάται ότι περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ υπεξαιρέθηκαν.

Οι έξι εταιρείες φέρονται να αναλάμβαναν τα προγράμματα είτε μέσω απευθείας αναθέσεων είτε μέσω διαδικασιών διαγωνισμών, οι οποίοι κατέληγαν επαναλαμβανόμενα σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχήματα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι αρκετές από τις σχετικές συμβάσεις δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στη «Διαύγεια», όπως προβλέπεται.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εν λόγω εταιρείες δεν παρουσίαζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα: δεν διέθεταν προσωπικό, εξοπλισμό ή οργανωμένη υποδομή. Παρ’ όλα αυτά, διαχειρίζονταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το οποίο έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, τα χρήματα κατέληγαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του Γιάννη Παναγόπουλου και των έξι εμπλεκομένων, με επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν συνολικά τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ρόλος της γενικής γραμματέως

Σύμφωνα με το Mega εντύπωση προκαλεί πως για άλλη μια φορά εμπλέκεται εμμέσως πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, το όνομα της οποίας έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με αντίστοιχες υποθέσεις, με κοινοτικά κονδύλια και κέντρα κατάρτισης, καθώς φέρεται να έδειχνε τις προτιμήσεις της σε συγκεκριμένες εταιρείες και πρόσωπα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, δεσμεύτηκε και η περιουσία δημοσιογράφου της ΕΡΤ που έχει μάλιστα και εκπομπή, ο οποίος ερευνάται για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Τώρα κάποια από τα ελεγχόμενα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη νέα έρευνα και έχουν καταγγελθεί επίσης στο παρελθόν για σκανδαλώδεις αναθέσεις συνδέονται με την πρώην γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας.

Μία εκ των εταιρειών μάλιστα είχε απασχολήσει το 2020 λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση του περίφημου «σκόιλ ελικικού», των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης επιστημόνων μέσω συγκεκριμένων ΚΕΚ και ηλεκτρονικών πλατφορμών, τα οποία τελικώς αποδείχθηκαν φιάσκο.

«Δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου… Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες», δήλωσε ο ίδιος ο κ. Παναγόπουλος.