Γιάννης Παναγόπουλος: «Θα παρουσιάσω στοιχεία για αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες», είπε για τα «αδήλωτα εκατομμύρια»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, υποστηρίζει ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί μια υπόθεση σε βάρος του μέσα από ισχυρισμούς που, όπως λέει, βασίζονται σε ανακριβή και ατεκμηρίωτα στοιχεία. Όπως αναφέρει, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί επικοινωνιακά μια υπόθεση «με το ζόρι», με νομικές ερμηνείες και κατηγορίες τις οποίες θεωρεί αβάσιμες.

Παράλληλα, ο Γιάννης Παναγόπουλος τονίζει ότι για τα ζητήματα που έχουν προκύψει από τα νέα ευρήματα σχετικά με αδήλωτα ποσά, τα οποία φέρονται να συνδέονται με έρευνα για πιθανή υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα τοποθετηθούν τόσο οι δικηγόροι του όσο και η Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την πλευρά του προέδρου της ΓΣΕΕ, η υπόθεση διερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι -όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές.

Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.

Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες.

Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες.