Γιάννης Λάλας: Το «χρυσό» συμβόλαιο θανάτου των 200.000 και οι αγορές χιλιάδων ευρώ που πρόδωσαν τους εκτελεστές

Βάσει των ποσών που βρέθηκαν στην κατοχή των φερόμενων ως δραστών αλλά και των αγορών που έκαναν μετά τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, εκτιμάται ότι ήταν ένα από τα ακριβότερα συμβόλαια θανάτου…

Κι αυτό γιατί το θύμα, που εκτελέστηκε στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου 2025, είχε γλιτώσει ήδη από μια απόπειρα δολοφονίας τον περασμένο Μάιο και κυκλοφορούσε με σωματοφύλακες και θωρακισμένα αυτοκίνητα ενώ κρατούσε κρυφές τις μετακινήσεις και το πού έμενε.

Χαρακτηριστικό των μεγάλων ποσών που έλαβαν οι εκτελεστές, είναι ότι στο σπίτι του βασικού κατηγορούμενου στο Χαλάνδρι, βρέθηκαν 77.900 ευρώ και 65 λίρες.

Ποσά με πολλά μηδενικά και αγορές χιλιάδων ευρώ

Αλλά και στο ξενοδοχείο που έμενε στην Καβάλα ο 2ος βασικός κατηγορούμενος, βρέθηκαν 4.250 ευρώ. Όμως βρέθηκαν και άλλα 5.600 ευρώ στο σπίτι του, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σπίτι του τρίτου κατηγορούμενου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν 12.300 ευρώ ενώ στο σπίτι του τέταρτου, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης βρέθηκαν 675 ευρώ.

Επίσης, ο βασικός κατηγορούμενος εκτός από τις λίρες που βρέθηκαν, αγόρασε καινούριο σκουτεράκι στην σύζυγο του και ξεκίνησε διαδικασίες για την αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου τύπου SUV.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία αγόρασε αυτοκίνητο…

Από όλα αυτά που βρέθηκαν αλλά και από τις κινήσεις που εντόπισαν οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών, εκτιμούν ότι για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα, οι εκτελεστές έλαβαν από την ηθικό αυτουργό ποσό που αγγίζει τις 200.000 ευρώ και ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός, εισέπραττε και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό…

Προθεσμία για να απολογηθούν

Οι 4 συλληφθέντες για την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα οδηγήθηκαν την Κυριακή (16/11/25) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Αρχικά πέρασαν από το γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη. Στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν αλλά ζήτησαν προθεσμία και την έλαβαν. Και οι 4 αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις την ερχόμενη Τετάρτη (19/11/25).

Υπενθυμίζεται ότι για τη δολοφονία συνελήφθησαν συνολικά ένας 37χρονος με «πλούσιο βιογραφικό» γεμάτη ένοπλες ληστείες και απαγωγή επιχειρηματία, ένας 27χρονος, επίσης γνωστός στην Αστυνομία και ακόμα 2 ηλικίας 21 και 22 χρόνων που φαίνεται πως δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Από την έρευνα που έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.

To άρθρο Γιάννης Λάλας: Το «χρυσό» συμβόλαιο θανάτου των 200.000 και οι αγορές χιλιάδων ευρώ που πρόδωσαν τους εκτελεστές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr