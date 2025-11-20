Γιάννης Λάλας: Στη φυλακή και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την εκτέλεσή του, αρνήθηκαν τις κατηγορίες  

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, ανακριτής και εισαγγελέας «έδειξαν» την πόρτα της φυλακής στους τέσσερις κατηγορούμενους για την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Οι 4 εκτελεστές του Γιάννη Λάλα στη Αράχωβα κατηγορούνται για σωρεία κακουργημάτων, όπως εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, πλαστογραφία, διακίνηση ναρκωτικων ουσιών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πολλά ακόμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι τέσσερις αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην ενέδρα θανάτου και εκτέλεση του Γιάννη Λάλα σε ξενοδοχείο της Φωκίδας.

«Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλού τους δράστες», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του 1ου ανακριτή ναρκωτικών ο 37χρονος, που φέρεται να έχει τον πιο κεντρικό ρόλο στην υπόθεση δολοφονίας Λάλα.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προσπαθώντας να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ της μαφιόζικης εκτέλεσης του ανθρώπου που είχε κατηγορηθεί ότι σκότωσε τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραιβάζ, αλλά αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εκτελεστές Λάλα είναι οι ίδιοι με αυτούς που αποπειράθηκαν να σκοτώσουν έναν 34χρονο στο Παγκράτι, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σε εκείνη την επίθεση είχαν χρησιμοποιήσει μια πολυτελή BMW, μισθωμένη στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη, πρώην δεξιού χεριού και εξ’ απορρήτων του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά.

Ο 34χρονος, στόχος των εκτελεστών Λάλα, στο παρελθόν είχε εργασθεί σε εταιρεία του θύματος.