Γιάννης Λάλας: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την εκτέλεση του 42χρονου στην Αράχωβα – Εξετάζονται μαρτυρίες «κλειδιά» και αναλύονται βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις Αρχές η έρευνα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου. Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης έκαψαν οι δράστες το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασαν στην περιοχή για να εκτελέσουν το «συμβόλαιο θανάτου».

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 42χρονος Γιάννης Λάλας είχε πάει μαζί με μία γυναίκα και ακόμα δύο φιλικά ζευγάρια σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα όπου έμελλε να πέσει θύμα εν ψυχρώ δολοφονίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι δράστες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος και όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάσνικοφ.

Ο 42χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, καθώς δέχθηκε πολλαπλές σφαίρες και έφερε τραύματα σε όλο το σώμα του. Στη συνέχεια η γυναίκα που ήταν μαζί του ειδοποίησε τις Αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα καμένο αυτοκίνητο, το οποίο η αστυνομία θεωρεί πως χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Η δολοφονία του 42χρονου αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να είχε ενταχθεί στη ρωσόφωνη εγκληματική ομάδα που κινεί τα νήματα στον χώρο του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ στο παρελθόν είχε συγκρουστεί με ηγετικό μέλος της «Greek Mafia».

Στο μεταξύ, τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί ακόμα μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του Γιάννη Λάλα έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, αλλά τότε είχε σωθεί χάρη στη θωράκιση του οχήματός του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 42χρονος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ στην περιοχή του Αλίμου στις 9 Απριλίου 2021, αλλά και οι δύο είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.

Την έρευνα για τη δολοφονία του 42χρονου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τα στελέχη της να προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.