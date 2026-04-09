Γιάννης Γκελντής: Η κατάθλιψη, η φυλακή και η δημόσια «συγγνώμη» του σεφ, που καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή

Ο Γιάννης Γκελντής μίλησε για την περιπέτεια που είχε με τον νόμο και τον οδήγησε στη φυλακή για μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 350.000 ευρώ, αλλά και φοροδιαφυγή ύψους 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο γνωστός σεφ ήταν καλεσμένος τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη και βρέθηκε στη φυλακή. Όπως τόνισε ο Γιάννης Γκελντής όλα ξεκίνησαν όταν μετά τον θάνατο του πατέρα του, έπαθε κατάθλιψη και έπαψε πια να μαγειρεύει…

«Μιας και είμαστε και στη Μεγάλη Εβδομάδα, πρώτα απ’ όλα, να πω ότι οφείλω μία ‘συγγνώμη” στην οικογένειά μου, στους φίλους μου. Εγώ εκτέθηκα και φταίω. Εγώ δεν ήρθα ούτε να δικαιολογηθώ. Τα λέω στα ίσια σαν άντρας, φοράω τα παντελόνια, έχω εκτεθεί, φταίω γι’ αυτό», είπε αρχικά ο γνωστός σεφ.

«Η κατάθλιψη που έπεσα μετά τον θάνατο του μπαμπά, με έκανε να σταματήσω τη μαγειρική και όλα αυτά μετά φέρανε… Αν δεις το χέρι μου, έχει στραβώσει απ’ το άγχος», πρόσθεσε.

«Όταν μου έγινε η προφυλάκιση, ήταν απόγευμα. Βγαίνουν δύο αξιωματικοί έξω, μου λένε, είμαστε απ’ τη ΓΑΔΑ, παρακαλώ μην κάνετε τίποτα. Λέω, δεν υπάρχει λόγος να κάνω κάτι. Μου λέει, πρέπει να σας πάρουμε μαζί. Και λέω, ζητάω μια χάρη, θα ήθελα παρακαλώ να πάω να ψωνίσω για τα ζωάκια μου. Εκείνη τη στιγμή, αυτό σκέφτηκα και μες στη φυλακή. Οι άνθρωποι με βοηθήσανε, πήγαμε, ψώνισα για έναν μήνα περίπου, γιατί δεν ήξερα τι θα γίνει. Και όλο το διάστημα αυτό ήμουν χωρίς δικηγόρο. Δεν έκανα ούτε αίτηση αποφυλάκισης», εξομολογήθηκε.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ο Γιάννης Γκελντής αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη που τον οδήγησε τελικά στη φυλακή για χρέη.

«Όλα ξεκινήσαν όταν ζήτησε η εφορία να της αποσταλθούνε τα βιβλία της πενταετίας. Τα οποία δεν αποσταλθήκανε. Ήρθα τότε σε μία πολύ χοντρή ρήξη με τον λογιστή μου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα φτιάξει μια άλλη εταιρεία, ήταν η προσωπική μου εταιρεία που διογκώθηκε και έφτιαξα μία ΙΚΕ. Εκεί κοβόντουσαν κανονικότατα τιμολόγια, αποδιδόταν κανονικότατα το ΦΠΑ, και οι άνθρωποι δεν… Η εφορία δεν πήρε τα βιβλία της πενταετίας και βάρεσε, κατά προσέγγιση, ακριβώς αυτές τις ποινές», είπε.

«Αυτούς τους τζίρους δεν τους είχα κάνει και δεν έχω το δικαίωμα να κάνω ένσταση, γιατί σου παραχωρούν ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στις 60 μέρες. Εγώ δεν έκανα καμία ένσταση.

Εγώ ξεκίνησα το 2007. Ήμουνα μέτοχος σε μία εταιρεία. Φτιάχναμε έτοιμα, μαγειρεμένα φαγητά. Ήμασταν σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ήρθε η καταστροφή ενός πολύ μεγάλου ομίλου. Είναι πολύ γνωστό, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ποιος είναι ο όμιλος αυτός. Και χάσαμε γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία ήτανε εισπράξεις. Δεν ήταν ο τζίρος, δηλαδή δεν ήτανε κέρδος. Γιατί τα σούπερ μάρκετ, να γνωρίζετε, δεν πληρώνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Άλλα σούπερ μάρκετ πληρώνουν μετά από ένα μήνα, άλλα σούπερ μάρκετ σε πληρώνουν μετά από έξι μήνες.

Η εταιρεία αυτή, καθάρισε! Εκεί ξεκίνησα με ένα μείον. Γιατί εγώ δεν το κρύβω αυτό, δανείστηκα χρήματα να πληρώσω προσωπικό. Ήμουνα μέτοχος, με 49%», δήλωσε ακόμα.

Παράλληλα, ο Γιάννης Γκελντής αποκάλυψε ότι έμεινε στη φυλακή πέντε μήνες.

«Ήταν δύσκολα. Οι άνθρωποι με στήριξαν πάρα πολύ. Οι αρχιφύλακες και οι απλοί υπάλληλοι. Δεν έχω κανένα παράπονο από όλους τους. Με πήραν από το χέρι, μου δώσανε τα μαγειρεία και ήθελα οι φυλακισμένοι να τρώνε το καλύτερο δυνατό φαγητό. Έδωσα αγώνα και είμαι χαρούμενος γιατί έχω αφήσει έργο εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι φυλακές είναι έξω. Μέσα γνώρισα πραγματικά υπέροχους ανθρώπους και έχω υποσχεθεί ότι εγώ θα κρατήσω επαφή με τα παιδιά και έχω ζητήσει να μπορώ να βοηθήσω στα μαγειρεία. Είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω όλες τις φυλακές της Ελλάδος να φτιαχτεί ένα σωστό πρόγραμμα για τα μαγειρεία», δήλωσε ακόμα.

Επίσης, αποκάλυψε ότι σε αυτή την περιπέτεια στο πλευρό του ήταν η σύντροφός του, ενώ η κόρη του αποτραβήχτηκε από κοντά του, καθώς δέχθηκε bullying.

Η σύλληψη και η δίκη

Στη σύλληψη του Γιάννη Γκελντή προχώρησαν οι αρχές τον Οκτώβριο του 2023, έπειτα από την έκδοση δύο ενταλμάτων για σοβαρές οικονομικές υποθέσεις. Ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ κατηγορήθηκε για μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 350.000 ευρώ, αλλά και για φοροδιαφυγή που φέρεται να αγγίζει το 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έξω από την κατοικία του, στην περιοχή της Πολιτείας και στη συνέχεια, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού όπου παρέμεινε μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Πριν λίγες μέρες έγινε το δικαστήριο για τις δύο υποθέσεις, με τον γνωστό σεφ να καταδικάζεται πρωτόδικα σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για τη μη καταβολή ΦΠΑ και σε δύο χρόνια για τη φοροδιαφυγή.

Και οι δύο ποινές έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Γιάννης Γκελντής αποφυλακίστηκε.