Γεωργιάδης: Έχουμε βρει 18 παιδιά στην Ελλάδα που έχουν γεννηθεί από τον ανώνυμο Δανό δότη σπέρματος

Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε επιφυλακή μετά την αποκάλυψη μιας διεθνούς έρευνας για έναν ανώνυμο δότη σπέρματος από τη Δανία, ο οποίος φέρεται να έφερε σπάνια γενετική μετάλλαξη που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο καρκίνου.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επιβεβαίωσε ότι έχουν εντοπιστεί 18 παιδιά στην Ελλάδα που ενδέχεται να έχουν γεννηθεί από τον συγκεκριμένο δότη και να φέρουν τη μετάλλαξη.

«Έχουμε βρει 18 παιδιά στην Ελλάδα που έχουν γεννηθεί από αυτόν τον δότη και που πιθανόν να έχουν αυτό το γονίδιο», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Το Υπουργείο έχει ήδη αποστείλει ενημέρωση σε όλες τις εμπλεκόμενες κλινικές και έχει δώσει αυστηρές οδηγίες για τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων.

Σκοπός είναι να ενημερωθούν οι γονείς εάν τα παιδιά τους φέρουν ή όχι το εν λόγω γονίδιο, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία αδικαιολόγητης ανησυχίας και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Ο συγκεκριμένος δότης σπέρματος από τη Σκανδιναβία, σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα που διεξήχθη από 14 δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του BBC, εκτιμάται ότι έχει αποκτήσει τουλάχιστον 197 παιδιά πανευρωπαϊκά.

Ο δότης, φοιτητής όταν ξεκίνησε να δωρίζει σπέρμα το 2005, ήταν αρχικά υγιής και είχε περάσει όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους. Ωστόσο, μέρος του σπέρματός του έφερε μετάλλαξη στο γονίδιο TP53, συνδεόμενη με το σύνδρομο Li-Fraumeni, το οποίο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο με πιθανότητα έως και 90% κατά τη διάρκεια της ζωής.

Ο Υπουργός Υγείας διευκρίνισε επίσης ότι το περιστατικό αφορά «προηγούμενες εποχές», πριν από την θέσπιση του σημερινού νομικού πλαισίου στην Ελλάδα.

«Αυτό είναι προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πλέον υπάρχουν περιορισμοί και η νομοθεσία έχει ρυθμιστεί, με τον αριθμό των οικογενειών ανά δότη να είναι περίπου 10-12.

Η διεθνής έρευνα ανέδειξε, άλλωστε, την έλλειψη ενιαίας διεθνούς νομοθεσίας για τον περιορισμό της χρήσης σπέρματος από έναν δότη, με αποτέλεσμα να παραβιαστούν τα όρια σε ορισμένες χώρες.

Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της παροχής υποστήριξης στις επηρεαζόμενες οικογένειες.