Γενοκτονία των Ποντίων: Αλλαγή φρουράς με Εύζωνες να φορούν την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά

Ήταν 19 Μαΐου 1919. Η «μαύρη επέτειος» από την απόβαση Τούρκων υπό τον Μουσταφά Κεμάλ στην Σαμψούντα, καθώς και τον οριστικό ξεριζωμό και τη γενοκτονία των Ποντίων.

Συνολικά 353.000 Έλληνες σφαγιάστηκαν και εκδιώχθηκαν από τον Πόντο. Σαν σήμερα (19.05.2026) πριν 107 χρόνια η ιστορία «βάφτηκε με αίμα». Η μνήμη των Ποντίων ωστόσο, παραμένει ανεξίτηλη στους απογόνους τους, οι οποίοι σε όλα τα μέρη της χώρας συγκεντρώνονται για να τιμήσουν εκείνους που εγκατέλειψαν δια της βίας τον τόπο τους και έγιναν πρόσφυγες.

Πλήθος ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές, και άνθρωποι όλων των ηλικιών άρχισαν να συγκεντρώνονται από τις 18:30 στην πλατεία Συντάγματος, ενώ το «παρών» έδωσαν – όπως δίνουν παραδοσιακά – και Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ντυμένοι με ποντιακές ενδυμασίες.

Οι κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ανήμερα στις 19 Μαΐου στην Πλατεία Συντάγματος από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου πραγματοποιήθηκε και η αλλαγή φρουράς.

Παράλληλα, ενημερωτικά περίπτερα λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας τις ημέρες πριν την κορύφωση της εκδήλωσης, ενώ όπως κάθε χρόνο θα γίνουν ομιλίες από επίσημους προσκεκλημένους (όπως εκπροσώπους Ενόπλων Δυνάμεων) και κατάθεση στεφάνων.

Το κοινό, διαχρονικό αίτημα των απανταχού Ποντίων είναι η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ευχή όλων να μην υπάρξουν ξανά ανάλογα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Μάλιστα, ακόμη και στην Θεσσαλονίκη, δεκάδες μπαλόνια υψώθηκαν χτες στο νυχτερινό ουρανό. Η φλόγα της μνήμης άναψε στην πλατεία Αγίας Σοφίας στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.