Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Έμεινε για 2 ώρες χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια εφημερίας – «Χάος» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Ξαφνική διακοπή ρεύματος φέρεται να «παρέλυσε» το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπως αποκαλύπτουν οι εργαζόμενοί του. Το νοσοκομείο έμεινε 2 ώρες χωρίς ρεύμα, ενώ εφημέρευε, με τις γεννήτριες να λειτουργούν μόνο για αναπνευστήρες και μόνιτορ. Το περιστατικό έγινε την Τρίτη (16.06.2026) με τη διακοπή ρεύματος να προκαλεί χάος σε όλο το νοσοκομείο.

Εργαζόμενοι αναφέρουν πως τα υπόλοιπα μηχανήματα έκλειναν και άνοιγαν ξανά από τις επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος, ενώ υπήρχαν και στιγμές που τα Επείγοντα του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, «βυθίστηκαν» στο σκοτάδι. Οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τους φακούς από τα κινητά τους τηλέφωνα, για να εξετάσουν τους ασθενείς.

«Όλα τα υπόλοιπα απλά σταμάτησαν να λειτουργούν. Και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα όσα χρειάζονται για να λειτουργήσει με στοιχειώδη ασφάλεια μια εφημερία: Ο αξονικός τομογράφος, το αιματολογικό και το βιοχημικό εργαστήριο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το ίντερνετ», τονίζεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου.

Αντίστοιχες συνθήκες επικράτησαν σε όλο το νοσοκομείο, στις κλινικές και στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με το iatropedia.gr

«Η συγκεκριμένη κατάσταση ήταν, όπως είναι ευνόητο σε όλους, ιδιαίτερα επικίνδυνη τόσο για τους νοσηλευόμενους όσο και για τους ασθενείς στα Επείγοντα. Βαρέως πάσχοντες ασθενείς, διασωληνωμένοι ασθενείς περίμεναν πότε θα “έρθει το ρεύμα” για να κάνουν αξονική τομογραφία, με ό,τι συνεπάγεται αυτή η καθυστέρηση για την υγεία τους. Μόνιτορ στη ΜΕΘ χάλασαν λόγω των συνεχόμενων διακοπών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη κατάσταση δεν είναι αποδεκτή, καθώς είναι δεδομένο ότι όλα τα νοσοκομεία πρέπει να έχουν γεννήτριες που να καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες του, ώστε να είναι ασφαλείς οι ασθενείς, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

«Δημιουργούνται συγκεκριμένα ερωτήματα που απαιτούμε να μας απαντήσει η διοίκηση του νοσοκομείου, η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας:

-Γιατί δεν λειτούργησαν οι γεννήτριες ώστε να καλυφθεί η πλήρης λειτουργία των Επειγόντων, των εργαστηρίων, του αξονικού τομογράφου, της ΜΕΘ;

-Είχαν παρθεί από τη διοίκηση όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα;

-Ποιος θα πάρει την ευθύνη για τις πιθανές συνέπειες στην εξέλιξη των ασθενών από αυτή την κατάσταση;

-Τι εγγυήσεις υπάρχουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί;

Περιμένουμε να ανυπομονησία να ακούσουμε τον κατά τ’ άλλα λαλίστατο υπουργό Υγείας να απολογηθεί γι’ αυτή την απαράδεκτη τριτοκοσμική κατάσταση!», καταλήγει η ανακοίνωση των εργαζομένων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.