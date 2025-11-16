Γεγονός η πρώτη καταδίκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: 9μηνη φυλάκιση για 23 μέλη του Ρουβίκωνα

Η πρώτη καταδίκη για το νέο νόμο που ψήφισε η Κυβέρνηση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ήρθε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11/25). Το Αυτόφωρο καταδίκασε τα 23 μέλη του Ρουβίκωνα σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή ο καθένας.

Οι 23 κατηγορούμενοι από τον Ρουβίκωνα, κρίθηκαν ένοχοι μόνο για το αδίκημα της παραβίασης του νέου νόμου για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Αθωώθηκαν για τις δύο άλλες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν: Τη βία κατά υπαλλήλων και την άρνηση δακτυλοσκόπησης, με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση. Το δικαστήριο επίσης τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων, με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση.

Οι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο ισχυρίστηκαν ότι προχώρησαν σε μία ολιγόλεπτη, συμβολική, διαμαρτυρία.

Υπενθυμίζεται ότι η διαμαρτυρία έγινε το βράδυ της Παρασκευής (14/11/25) οπότε μέλη του Ρουβίκωνα, ύψωσαν πανό που έγραφε: «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες».