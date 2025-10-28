Γαύδος: Για πρώτη φορά η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου δεν είχε μαθητές – Στρατός και κάτοικοι ύψωσαν τη σημαία ψηλά

Μία ιδιαίτερη παρέλαση έγινε στην ακριτική Γαύδο για να τιμήσει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σε πολύ συγκινητικό κλίμα, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά δεν υπήρχαν μαθητές.

Στη Γαύδο η παρέλαση πραγματοποιήθηκε μόνο με τους κατοίκους, καθώς για πρώτη φορά, δεν υπήρχαν παιδιά που να παρελάσουν για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Οι ακρίτες του νησιού, μαζί με τον στρατό τίμησαν την επέτειο κυματίζοντας τη σημαία και υψώνοντας το εθνικό φρόνημα.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε δοξολογία παρουσία της δημάρχου του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, εκπροσώπων τοπικών φορέων και ενόπλων δυνάμεων και πολιτών.