Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε και σκότωσε τον σκύλο – Η 60χρονη έπεσε σε αντιφάσεις

Μια 60χρονη είναι η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη.

Σύμφωνα με tanea.gr, η Αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση του οδηγού του αυτοκινήτου που καταγράφεται σε σοκαριστικό βίντεο να περνά πάνω από τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη.

Πρόκειται για 60χρονη κάτοικο Γαστούνης, η οποία εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την καταγγελία που υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 60χρονη ταυτοποιήθηκε ως ύποπτη από την Αστυνομία στις 20 Ιουνίου, μόλις δύο ημέρες μετά το περιστατικό.

Η γυναίκα εξετάστηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού που χειρίζονται την υπόθεση και, κατά πληροφορίες, έπεσε σε σειρά αντιφάσεων κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, στοιχεία τα οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης.