Γαστούνη: «Ασύλληπτο περιστατικό, ο δράστης το έκανε συνειδητά» λέει η πρόεδρος φιλοζωικής για τον οδηγό που πάτησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Γαστούνη από το συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ασυνείδητος οδηγός αυτοκινήτου παρασύρει ένα αδέσποτο σκυλάκι. Το ζώο ζούσε για πολλά χρόνια στη γειτονιά και ήταν γνωστό σε όλους τους κατοίκους, οι οποίοι το φρόντιζαν και το αγαπούσαν σαν δικό τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στις 18 Ιουνίου, ο οδηγός μοιάζει να πατάει επίτηδες τον σκύλο, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στη Γαστούνη. Με τους κατοίκους να ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού.

Με ανάρτηση στα social media η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε επικήρυξη ύψους 3.000 ευρώ για τον εντοπισμό του οδηγού που πάτησε σκόπιμα το ζώο με το όχημά του.

«Το περιστατικό είναι τραγικό και πρόκειται για μία πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία θα πρέπει να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνω ότι πράξεις παθητικής ή ενεργητικής κακοποίησης ζώων γίνονται καθημερινά στην Ελλάδα. Αυτό που θα θέλαμε είναι να ευαισθητοποιείται η κοινή γνώμη όχι μόνο σε τέτοια ακραία περιστατικά, αλλά σε κάθε μορφή κακοποίησης που συμβαίνει καθημερινά», τονίζει στο newsit.gr η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Άννα Τοσούνογλου.

«Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ασύλληπτο ως προς τον τρόπο που έγινε, διότι ο δράστης σταμάτησε, είδε τι συνέβη και δεν βρισκόταν σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ώστε να μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Ήταν φανερό ότι έγινε συνειδητά και μάλιστα σε έναν δρόμο γειτονιάς, απ’ ό,τι φαίνεται», επισημαίνει.

«Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, μας έπαιρναν τηλέφωνο και εμείς τους παραπέμπαμε στο Αστυνομικό Τμήμα, καθώς δεν είμαστε ο αρμόδιος φορέας. Το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού διερευνά την υπόθεση και, όπως είναι φυσικό, δεν δίνει πληροφορίες. Παράλληλα, πολλοί πολίτες επικοινωνούσαν μαζί μας εκφράζοντας την επιθυμία να συνεισφέρουν οικονομικά, γι’ αυτό και αυξήθηκε το αρχικό ποσό της αμοιβής. Θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να βρεθούν μάρτυρες. Εμείς, βέβαια, δεν θα θέλαμε να προκαλούμε μαρτυρίες μέσω χρηματικών κινήτρων. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να μιλούν και να καταγγέλλουν κάθε μορφή βίας», υπογραμμίζει η Άννα Τοσούνογλου.

Τέλος, για την έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη αναφέρει πως «έχουμε στείλει επιστολή στο Αστυνομικό Τμήμα ζητώντας ενημέρωση, ωστόσο η υπόθεση βρίσκεται σε προανακριτική φάση και δεν μπορούν να δοθούν στοιχεία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν δώσει πληροφορίες και ελπίζουμε ότι ο δράστης θα εντοπιστεί σύντομα, χωρίς όμως να μπορούμε να πούμε κάτι με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή», καταλήγει.

To άρθρο Γαστούνη: «Ασύλληπτο περιστατικό, ο δράστης το έκανε συνειδητά» λέει η πρόεδρος φιλοζωικής για τον οδηγό που πάτησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr