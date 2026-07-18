Γαργαλιάνοι: Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς – Πληροφορίες ότι ο ένας είναι πυροσβέστης

Στη σύλληψη 3 ατόμων που κατηγορούνται πως εμπλέκονται σε εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, σήμερα (18.07.2026) μετά από συντονισμένη επιχείρηση.

Η έρευνα που έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Μεσσηνίας, οδήγησε τις αρχές στον εντοπισμό των συγκεκριμένων ανθρώπων. Σύμφωνα με το Ertnews κατηγορούνται για φωτιές που ξέσπασαν το προηγούμενο διάστημα αλλά και πριν από μερικά χρόνια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας από αυτούς, είναι 67χρονος πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις δικαστικές αρχές.

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί το σύνολο της δράσης τους και τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις εμπρησμών.