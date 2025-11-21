Γαλάτσι: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου μαθητή στο προαύλιο του σχολείο του από τρεις εξωσχολικούς

Άγρια επίθεση δέχτηκε στο προαύλιο του σχολείου του στο Γαλάτσι, ένας 16χρονος μαθητής από τρεις εξωσχολικούς οι οποίοι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο στο φρύδι.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 11:00 χθες (21/11/2025) το πρωί στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο του Γαλατσίου. Τρεις ανήλικοι ηλικίας 15, 16, 17 ετών μπήκαν στο σχολείο και ξυλοκόπησαν άγρια τον 16χρονο.

Οι ανήλικοι προκάλεσαν στον 16χρονο και ένα τραύμα στο φρύδι για το οποίο χρειάστηκε η μεταφορά του για πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.

Οι άνδρες της ΕΛ. ΑΣ έφτασαν στο σχολείο κι αφού πήραν καταθέσεις και συγκέντρωσαν τα στοιχεία που έπρεπε στη συνέχεια κατάφεραν να φτάσουν στον εντοπισμό και στη σύλληψη των τριών δραστών.