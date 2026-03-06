ΓΑΔΑ: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 48χρονος Σομαλός που συνελήφθη με χειροβομβίδες – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Πανικός προκλήθηκε έξω από τη ΓΑΔΑ το απόγευμα της Παρασκευής 06.03.2026, όταν ένας άνδρας πλησίασε τον σκοπό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά, κρατώντας χειροβομβίδες.

Ο 48χρονος Σομαλός, σε κατάσταση αμόκ και κρατώντας χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ, απειλούσε τους αστυνομικούς που τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

‘Όσον αφορά τον δράστη, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για υπήκοο Σουδάν, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει κατάφεραν να τον συλλάβουν όταν αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ είχε πιάσει συζήτηση με τον αλλοδαπό, όποιος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Ο αστυνομικός τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε δύο άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00’, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25’, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν -2- χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Μετά την δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/gada2.mp4

Λόγω του περιστατικού είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο, ενώ πραγματοποιήθηκε και ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δεν εντοπίστηκαν άλλα ευρήματα.