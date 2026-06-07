Γέμισαν οι παραλίες της Αττικής: Πολίτες και τουρίστες ξεχύθηκαν στις πλαζ για να αντιμετωπίσουν τα 33άρια

Με τον υδράργυρο να δείχνει καλοκαιρινές διαθέσεις, Αθηναίοι και τουρίστες ξεκίνησαν από τη νωρίς το πρωί της Κυριακής (07.06.2026) μαζική εξόρμηση προς τις κοντινές παραλίες της Αττικής.

Στις 12:00 το μεσημέρι, οι παραλίες της Κυριακής είχαν γεμίσει ήδη, με τον κόσμο να αναζητά μία ανάσα δροσιάς δίπλα στο κύμα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τη ζέστη.

​Οι παραλίες από το Φάληρο, τον Άλιμο, τη Γλυφάδα και τη Βούλα, μέχρι και ακόμη πιο μακριά, προς τη Βάρκιζα, το Λαγονήσι, τη Σαρωνίδα και την Ανάβυσσο, γέμισαν ασφυκτικά.

Η κίνηση στους παραλιακούς οδικούς άξονες παραμένει αυξημένη, καθώς χιλιάδες πολίτες συνεχίζουν να καταφθάνουν στην πλαζ.

Δείτε τον καιρό και σήμερα και τις επόμενες ημέρες στο newsit.gr.

Ο καιρός σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

​Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το σκηνικό του καιρού στην Αττική θα παραμείνει αίθριο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενών, με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα τους αγγίξει 32-33°C, ευνοώντας απόλυτα τις θαλάσσιες εξορμήσεις.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 31-32°C και τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 2-3 μποφόρ.

Για την υπόλοιπη χώρα, η Κυριακή (07/06/2026) φέρνει μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα η αστάθεια που κάνει την εμφάνισή της.

Πιο αναλυτικά:

​Τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι καταιγίδες στα βορειοανατολικά είναι πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

​Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 3-4 και τοπικά τα 4-5 μποφόρ.

​Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στη Θεσσαλία στους 33-35°C, στη Μακεδονία και στη Θράκη τους 33-34°C, ενώ στη νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη ο υδράργυρος θα τους αγγίξει 31-32°C.

Το Σάββατο «έκαψε» την κεντρική Ελλάδα – Πρωταθλητής τα Τρίκαλα

​Η σημερινή ζέστη έρχεται ως συνέχεια ενός ιδιαίτερου θερμού Σαββάτου (6 Ιουνίου 2026), στο οποίο καταγράφηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, ξεπερνώντας τους τόπους τους 35°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr , η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα σημειώθηκε στον μετεωρολογικό σταθμό των Τρικάλων, όπου το θερμόμετρο έδειξε 35.3°C. Από τα στοιχεία του Αστεροσκοπίου προκύπτει ότι οι περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Μακεδονίας δέχθηκαν το ισχυρότερο κύμα ζέστης, με την Καρδίτσα και την Δένδρα Τυρνάβου να ακολουθήσουν σε αναπνοή με 34,9°C.