Βόλος: 53χρονος προσπάθησε να βγάλει τα μάτια του αδερφού του – «Είμαι αθώος» δήλωσε στο δικαστήριο, όμως δεν έπεισε

Μια οικογενειακή διαμάχη που κατέληξε σε άγρια επίθεση και σόκαρε την τοπική κοινωνία του Βόλου συνεχίζει να έχει συνέπειες για τον 53χρονο δράστη, ο οποίος παραμένει πίσω από τα κάγκελα μετά τη νέα δικαστική απόφαση για την επίθεση στον αδερφό του, που μάλιστα προσπάθησε να του βγάλει τα μάτια.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου απέρριψε την έφεσή του και διατήρησε την ποινή φυλάκισης των τεσσάρων ετών χωρίς αναστολή. Έτσι, ο 53χρονος θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή του στις φυλακές Λάρισας, όπου κρατείται από το καλοκαίρι του 2025.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 19ης Ιουλίου 2025, όταν ο άνδρας πήγε στο πατρικό του σπίτι, όπου ζουν η μητέρα και ο αδερφός του. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, εισέβαλε στο σπίτι κλωτσώντας την πόρτα και κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, όπου βρισκόταν ο αδερφός του.

Εκεί, φέρεται να τον χτύπησε με γροθιά στα πλευρά και στη συνέχεια να του επιτέθηκε προσπαθώντας να του βγάλει τα μάτια βάζοντας τα δάχτυλά του στις κόγχες. Το θύμα περιέγραψε τη σκηνή στο δικαστήριο, τονίζοντας ότι η επίθεση ήταν ξαφνική και ιδιαίτερα βίαιη, αναφέρει το gegonotanews.gr

Κατά τη διάρκεια της δίκης είχε γίνει γνωστό ότι ο 53χρονος πάσχει από σχιζοφρένεια εδώ και περίπου 30 χρόνια. Μάλιστα, λίγους μήνες πριν από το περιστατικό είχε αποφυλακιστεί, ενώ σε βάρος του ίσχυαν περιοριστικά μέτρα εξαιτίας προηγούμενου επεισοδίου σε βάρος της οικογένειάς του.

Αίσθηση είχε προκαλέσει και η στάση του στο δικαστήριο, καθώς εμφανίστηκε ξυπόλητος, φορώντας μόνο εσώρουχο και ανοιχτό πουκάμισο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ζητούσε να του αφαιρεθούν οι χειροπέδες και επιτέθηκε λεκτικά στον αδερφό του την ώρα που κατέθετε.

Ο 53χρονος είχε κριθεί ένοχος για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και παραβίαση δικαστικής απόφασης. Οι δικαστές έκριναν ότι η ποινή των τεσσάρων ετών χωρίς αναστολή έπρεπε να παραμείνει ως έχει, επικαλούμενοι την επικινδυνότητα του δράστη.