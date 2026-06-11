Βόλος: 16χρονη το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι για να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό και τα πεθερικά της

Μια υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό εκτυλίχθηκε στον Βόλο, με πρωταγωνίστρια μια ανήλικη, η οποία φέρεται να προσπάθησε επανειλημμένα να φύγει από το σπίτι όπου ζούσε μαζί με τον 30χρονο σύζυγό της και την οικογένειά του.

Η ανήλικη, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο του Βόλου, επιχείρησε να εγκαταλείψει το σπίτι στα Αϊβαλιώτικα και να ταξιδέψει προς την περιοχή όπου διαμένει ο πατέρας της. Ωστόσο, ο 30χρονος φέρεται να την εντόπισε δύο φορές και να προσπάθησε να την εμποδίσει να φύγει.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου, όταν η 16χρονη έφυγε από το σπίτι περπατώντας, χωρίς καν να φορά παπούτσια. Διασχίζοντας τον χείμαρρο Ξηριά, κατευθύνθηκε προς τον σταθμό των ΚΤΕΛ Βόλου με σκοπό να επιβιβαστεί σε λεωφορείο και να απομακρυνθεί από την περιοχή, αναφέρει το gegonotanews.gr

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 30χρονος πρόλαβε να τη βρει πριν αναχωρήσει το λεωφορείο. Την πλησίασε, την έπιασε από τα χέρια και τη ρώτησε γιατί ήθελε να φύγει, ζητώντας της να επιστρέψει στο σπίτι. Η 16χρονη αρνήθηκε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμούσε να γυρίσει πίσω.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος στο δικαστήριο, στη συνέχεια της πρότεινε να μεταβούν σε ξενοδοχείο για να συζητήσουν ήρεμα όσα είχαν συμβεί και να περάσουν εκεί τη νύχτα. Η 16χρονη δέχθηκε και οι δύο διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Ωστόσο, τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, περίπου στις 6 το πρωί, η ανήλικη έφυγε ξανά από το δωμάτιο χωρίς να τον ενημερώσει και κατευθύνθηκε για δεύτερη φορά προς τα ΚΤΕΛ Βόλου. Εκεί αγόρασε εισιτήριο με προορισμό την περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο πατέρας της.

Ο 30χρονος, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, την εντόπισε ξανά λίγο πριν αναχωρήσει το λεωφορείο. Την ακινητοποίησε, της άρπαξε το εισιτήριο και το έσκισε, ζητώντας της να επιστρέψουν πίσω «στην οικογένειά τους». Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή παράνομη βία. Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν άσκησε βία στη 16χρονη και πως απλώς την κράτησε από τα χέρια για να μην επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Παράλληλα ανέφερε ότι μέχρι τότε πίστευε πως η σύζυγός του τον αγαπούσε και δεν γνώριζε γιατί ήθελε τόσο πολύ να φύγει.

Ο 30χρονος κατέθεσε επίσης ότι οι δυο τους είναι παντρεμένοι εδώ και περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με τα έθιμα των Ρομά, ενώ παραδέχθηκε πως πλέον έχει καταλάβει ότι η 16χρονη δεν θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται μαζί του. Όπως είπε, μετά τα γεγονότα που προηγήθηκαν, ούτε ο ίδιος επιθυμεί πλέον να συνεχιστεί η σχέση τους.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε ότι δεν προέκυψαν στοιχεία για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και αθώωσε τον κατηγορούμενο για το συγκεκριμένο αδίκημα. Αντίθετα, τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεσή του διατηρεί ανασταλτικό αποτέλεσμα.