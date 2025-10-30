Βόλος: Συγκλονίζει ο παππούς του βρέφους που σκοτώθηκε στο δυστύχημα το 2023 – «Όλοι παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους, εγώ κάθομαι στο μνήμα»

Δικαίωση και παραδειγματική τιμωρία σε βάρος του οδηγού μηχανής που παρέσυρε παππού και εγγόνι, προκαλώντας τον θάνατο του βρέφους, ζητά η οικογένεια από τον Βόλο για το δυστύχημα που σημειώθηκε πριν 2 χρόνια.

Ήταν Νοέμβριος του 2023 όταν ξαφνικά, στην οδό Ιάσονος στον Βόλο, όπου μία μηχανή με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε τον ηλικιωμένο που είχε στην αγκαλιά του το 4 μηνών βρέφος, το οποίο από τη σφοδρότητα κατέληξε στο οδόστρωμα και βρήκε τραγικό θάνατο.

Στο σκαμνί κάθισε για ακόμα μία φορά ο 35χρονος οδηγός της μοιραίας μοτοσικλέτας. Η οικογένεια του βρέφους ζητά δικαίωση, καθώς σημειώνουν ότι έτρεχε με 104 χλμ./ ώρα, ενώ είχε καταναλώσει και αλκοόλ.

Τραγικό πρόσωπο στις απίστευτες εικόνες, η μητέρα του βρέφους, που είδε μπροστά στα μάτια της τον θάνατο του μωρού της. Πήγαιναν να συναντήσουν την υπόλοιπη οικογένεια σε παρακείμενο μαγαζί.

Ο παππούς του παιδιού συγκλόνισε μιλώντας στο Live News: «Ο τελευταίος που το κρατούσα αγκαλιά ήμουν εγώ. Ήταν ένα αυτοκίνητο μπροστά, κοντοστάθηκε το αυτοκίνητο να περάσω και τότε βγαίνει μία μηχανή, σφίγγω το μωρό, και από εκεί δεν θυμάμαι…

Με χτύπησε, σηκώθηκα εγώ πάνω, το έψαχνα… Μετά ήμουν στα χαμένα. Εγώ έλεγα πώς και πώς να γυρίσω σπίτι να το δω. Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα. Πρέπει να κρατηθώ για τον γιο μου. Ζητάω μία δίκαιη δίκη. Για μένα φταίει».

Η οικογένεια ζητά την παραδειγματική τιμωρία του αναβάτη της μηχανής, ο οποίος από την πλευρά του προβάλει τους δικούς του ισχυρισμούς.

Ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος της οικογένειας, λέει στο Live News πως αυτό που αγανάκτησε την οικογένεια ήταν το γεγονός ότι ο οδηγός της μηχανής προσκομίστηκε στο δικαστήριο μία τεχνική έκθεση που έφερε τα στοιχεία ενός γνωστού πραγματογνώμονα, ο οποίος ωστόσο δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση.

Σε αυτήν την έκθεση αναφερόταν ότι ο οδηγός δεν έτρεχε. «Επειδή επέμεινα πολύ σε αυτό το ζήτημα, ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει δήλωση στην Εισαγγελία πως δεν έχει υπογράψει, ούτε γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση», είπε.