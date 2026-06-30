Βόλος: Επιχείρηση διάσωσης 31χρονου που βρισκόταν σε παράκρουση στην παραλία του Αναύρου

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/06/2026) στην παραλία του Αναύρου, στον Βόλο, για τη διάσωση ενός 31χρονου άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στη θάλασσα και αρνούνταν να επιστρέψει στην ακτή.

Στην επιχείρηση στην παραλία στο Βόλο συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ναυαγοσώστες και μέλη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος είχε μεταφερθεί από τη Χαλκίδα στο Νοσοκομείο Βόλου για ψυχιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία και, αφού διέφυγε της προσοχής των συνοδών του, κατευθύνθηκε προς την παραλία, μπαίνοντας στη θάλασσα και απομακρυνόμενος από την ακτή.

Αρχικά, στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού, με τα στελέχη του να προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να φορέσει σωσίβιο και να επιβιβαστεί με ασφάλεια. Ωστόσο, εκείνος αρνήθηκε να συνεργαστεί, παραμένοντας στο νερό.

Λίγο αργότερα έφτασαν στην περιοχή σκάφος της ναυαγοσωστικής εταιρείας In Action και σκάφος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας.

Ο 31χρονος επιβιβάστηκε αρχικά στο σκάφος της Λέσχης, όμως λίγο πριν προσεγγίσει την ακτή έπεσε ξανά στη θάλασσα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/volos.mp4

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες, διαπραγματεύσεις και ψύχραιμη προσέγγιση από τους διασώστες, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Ηλιόπουλος από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων και ο ναυαγοσώστης Λάμπρος Καρύδας, ο 31χρονος βγήκε τελικά με ασφάλεια στην ακτή.

Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και στελέχη του Λιμενικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να νοσηλευτεί.