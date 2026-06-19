Βόλος: «Δεν πήρα ποτέ χρήματα από το παιδί», λέει ο 34χρονος – «Αν ήταν μαύρα, δεν θα το κατήγγειλα» λέει ο πατέρας του 13χρονου που έπεσε θύμα εκβιασμού

Ο εκβιασμός που αποκαλύφθηκε στον Βόλο συνεχίζει να προκαλεί σοκ, καθώς ένας 34χρονος κατηγορείται ότι, μαζί με τέσσερις ανήλικους, κατάφερε να αποσπάσει από έναν 13χρονο μαθητή το ασύλληπτο ποσό των 370.000 ευρώ. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι γονείς του παιδιού διαπίστωσαν ότι έλειπαν μεγάλα χρηματικά ποσά από το σπίτι τους και απευθύνθηκαν στις Αρχές.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξαν οι κινήσεις του 34χρονου μετά τον εκβιασμό στον Βόλο. Παρότι ήταν άνεργος, προχώρησε στην αγορά τεσσάρων μηχανών και μιας μεταχειρισμένης BMW, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών και βοήθησε στην έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος παρέδωσε αρχικά 70.000 ευρώ και περίπου δύο εβδομάδες αργότερα ακόμη 300.000 ευρώ.

Φοβισμένο από τις απειλές, το παιδί άρχισε να παίρνει χρήματα από το σπίτι της οικογένειάς του από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου και να τα παραδίδει στους εκβιαστές. Όταν οι γονείς κατάλαβαν ότι έλειπαν τα χρήματα, ο 13χρονος αποκάλυψε όσα ζούσε τον τελευταίο ενάμιση μήνα και κατονόμασε τα άτομα που παραλάμβαναν τα ποσά. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα και κατάφερε να ταυτοποιήσει τον 34χρονο και δύο ανήλικους, ηλικίας 17 και 15 ετών, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο άτομα.

Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της 18ης Ιουνίου στο σπίτι του, χωρίς όμως να βρεθούν τα χρήματα που φέρεται να είχε εισπράξει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, μετά την κατάθεση της μητέρας του 13χρονου, το δικαστήριο έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση, διέκοψε τη διαδικασία και την παρέπεμψε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Μέχρι τότε, ο 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο πατέρας του 13χρονου μίλησε στο newsit για τις κατηγορίες που εξαπέλυσε η πλευρά του 34χρονου σχετικά με το πώς βρήκε τόσα χρήματα σε μετρητά ο 13χρονος.

«Εδώ και 25 χρόνια διατηρώ επιχειρήσεις που κινούνται με μετρητά. Εχω 14 πρατήρια υγρών καυσίμων, μεταφορική εταιρεία που προμηθεύει άλλα πρατήρια και εταιρεία με εγκαταστάσεις και διανομή υγραερίου για την εστίαση. Τα χρήματα συγκεντρώνονται σε μετρητά και μετά κατατίθενται στην τράπεζα κατόπιν συνεννόησης. Είναι όλα απολύτως δικαιολογημένα.

Σε διαφορετική περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι δε θα το κατήγγειλα. Αυτό που προέχει τώρα είναι η προστασία του ανήλικου παιδιού μου και της οικογένειας μου από την εγκληματική οργάνωση», ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου.

Στο newsit μίλησε και ο 34χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος αρνείται ότι πήρε ποτέ χρήματα από τον ανήλικο.

«Δεν αποδέχομαι καμία κατηγορία εις βάρος μου. Είναι όλα ψέματα. Ποτέ δεν έγιναν όλα αυτά για τα οποία κατηγορούμαι. Μέσω του δικηγόρου μου έχω καταθέσει και εγώ μήνυση σήμερα το πρωί. Όλα όσα έχουν πει για μένα είναι ψέματα. Δεν πήρα ποτέ χρήματα από αυτό το παιδί, ούτε έκανα παρέα μαζί του. Πήγαινε μόνο και καθόταν εκεί που πήγαινα εγώ με τα αδέλφια μου. Ουδέποτε είχαμε σχέσεις. Δεν πήρα ποτέ βεγγαλικά από αυτό το παιδί. Είμαι από σωστή οικογένεια και έχω μεγαλώσει σε μια φτωχογειτονιά που δεν έχουμε δεί ποτέ τόσα χρήματα», ανέφερε ο κατηγορούμενος.

To άρθρο Βόλος: «Δεν πήρα ποτέ χρήματα από το παιδί», λέει ο 34χρονος – «Αν ήταν μαύρα, δεν θα το κατήγγειλα» λέει ο πατέρας του 13χρονου που έπεσε θύμα εκβιασμού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr