Βόλος: Άνδρες προσποιήθηκαν τους πελάτες σε κοσμηματοπωλείο και έκλεψαν κοσμήματα μεγάλης αξίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές του Βόλου αφού άνδρες έκλεψαν κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας από κεντρικό κοσμηματοπωλείο του Βόλου και τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper, οι δύο δράστες μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο στον Βόλο προσποιούμενοι τους πελάτες και ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη να τους δείξει ακριβά κοσμήματα. Ο καταστηματάρχης άρχισε να τους παρουσιάζει διάφορα κομμάτια, χωρίς να υποψιάζεται τις πραγματικές τους προθέσεις.

Τη στιγμή που είχαν μπροστά τους τα κοσμήματα, οι δύο άνδρες άρπαξαν ταχυδακτυλουργικά δύο πολύτιμα κομμάτια και τράπηκαν σε φυγή.

Ο κοσμηματοπώλης επιβεβαίωσε την κλοπή από τις κάμερες ασφαλείας καθώς οι κινήσεις τους ήταν τόσο προσεκτικές και δεν ήταν σίγουρος αν όντως τον είχαν κλέψει.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο της πόλης, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε η Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι οι κινήσεις των δύο ανδρών έχουν καταγραφεί από το κύκλωμα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του καταστήματος. Το βιντεοληπτικό υλικό εξετάζεται ήδη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα συμβάλει στην ταυτοποίηση των δραστών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο ανδρών και την ανάκτηση των κλοπιμαίων.