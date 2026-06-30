Βυθίστηκε ιδιωτικό σκάφος στη μαρίνα Σαλαμίνας

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση στη μαρίνα της Σαλαμίνας μετά τη μερική βύθιση ενός ιδιωτικού σκάφους.

Το περιστατικό στη μαρίνα της Σαλαμίνας σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τρίτης (30.06.2026) όταν το ιδιωτικό σκάφος άρχισε να παίρνει κλίση μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ιδιωτικό σκάφος έκανε μια δοκιμαστική διαδρομή, όταν άρχισε να «μπάζει» νερά. Μέσα ήταν μόνο ο καπετάνιος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού που έσπευσε στο σημείο για βοήθεια.