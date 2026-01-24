Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου των ΕΛΤΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό με την παράσυρση της υπαλλήλου από τα ΕΛΤΑ Βριλησσίων φέρνει στο φως το newsit.gr.

Το επεισόδιο έγινε το πρωί του Σαββάτου (24.01.2026) έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια με έναν άνδρα να παρασύρει μια γυναίκα με το αυτοκίνητό του.

Στο βίντεο ντοκουμέντο βλέπουμε τον πελάτη των ΕΛΤΑ να βγαίνει από το κατάστημα και να πηγαίνει προς το αυτοκίνητό του. Στην συνέχεια διακρίνεται η υπάλληλος να τον κυνηγάει να υπογράψει το χαρτί παραλαβής αλλά και να δώσει τα στοιχεία του. Ο άνδρας ωστόσο έχει μπει στο αμάξι του και στην συνέχεια την χτυπάει ελαφρά με το όχημα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/vrilissia-elta.mp4

Ο άνδρας με το αμάξι επέστρεψε, ήρθε η αστυνομία και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ από ασθενοφόρο με ένα τραυματισμό στο χέρι.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.