Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026: Ο διαγωνισμός που δίνει ώθηση και καινούργιες ευκαιρίες στις νέες επιχειρήσεις

Μια καινούργια συνεργασία, μία σημαντική διάκριση, μία χρηματοδότηση που έρχεται την κατάλληλη στιγμή πολλές φορές είναι αρκετά για να αλλάξουν καθοριστικά την πορεία μίας επιχείρησης. Αυτός είναι ο λόγος που για τους νέους επιχειρηματίες, για εκείνους που έχουν ήδη κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα στη δουλειά τους και βλέπουν με χαρά, αλλά και με αγωνία, την ιδέα τους να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026 μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων τους.

Ο θεσμός, που επιστρέφει για 17η χρονιά, έχει σαν στόχο να αναδείξει και να στηρίξει επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα από νέους ανθρώπους με όραμα, επιμονή και διάθεση να κάνουν τη διαφορά. Πίσω από τα Βραβεία βρίσκεται πάντα το Stelios Philanthropic Foundation και ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy, που συνεχίζει να επενδύει έμπρακτα στη νέα γενιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Και φέτος, τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 300.000 ευρώ. Ο πρώτος νικητής θα λάβει 150.000 ευρώ, ο δεύτερος 100.000 ευρώ και ο τρίτος 50.000 ευρώ. Πρόκειται για κεφάλαια που μπορούν να μετατραπούν σε νέα προϊόντα, προσλήψεις, εξαγωγές, τεχνολογική ανάπτυξη, μεγαλύτερη παραγωγή ή πιο τολμηρά επόμενα βήματα.

Για μια startup εταιρεία ή μια νέα επιχείρηση που βρίσκεται ήδη σε τροχιά ανάπτυξης, μια τέτοια ώθηση δεν είναι απλώς ένα βραβείο και μία σημαντική αναγνώριση. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης που μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Και μαζί με αυτό είναι ένα δυνατό μήνυμα προς την αγορά, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους επενδυτές ότι αυτή η προσπάθεια αξίζει και πρέπει να πάει παρακάτω.

Τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατηζιωάννου απευθύνονται σε επιχειρηματίες έως 34 ετών, γεννημένους το 1992 ή μετά, οι οποίοι έχουν ιδρύσει εταιρεία στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή από το 2021 και μετά. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ, να απασχολεί τουλάχιστον 3 εργαζομένους και να λειτουργεί ως κεφαλαιουχική εταιρεία, δηλαδή ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ. Τέλος, οι υποψήφιοι χρειάζεται να κατέχουν πάνω από το 50% της εταιρείας τους.

Σημαντικό είναι και το ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση σε προηγούμενες χρονιές, εφόσον πληρούν τα φετινά κριτήρια, ενώ εξαιρούνται μόνο οι νικητές προηγούμενων ετών. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας, αρκεί η εταιρεία τους να είναι εγγεγραμμένη και να φορολογείται στην Ελλάδα.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 30 Απριλίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου 2026. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, στο Stelios Foundation Conference Hall, στην Πλάκα, σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που χτίζουν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Για το 2026, τα Βραβεία πραγματοποιούνται με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, του εθνικού μηχανισμού καταγραφής και υποστήριξης των ελληνικών startups. Η συνεργασία αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σύνδεση του θεσμού με το αύριο των επιχειρήσεων και με την έννοια της καινοτομίας και δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερες νέες επιχειρήσεις να ενημερωθούν, να συμμετάσχουν και να διεκδικήσουν τη δική τους θέση ανάμεσα στους φετινούς νικητές.

Η μακρά ιστορία των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου ως τώρα δείχνει ότι η συμμετοχή μπορεί να αποτελέσει πραγματικό εφαλτήριο. Από το 2008 έως σήμερα, το Stelios Philanthropic Foundation έχει διαθέσει πάνω από 2.000.000 ευρώ για τη στήριξη νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν ξεχωρίσει μέσα από τον θεσμό βρίσκονται ονόματα που σήμερα έχουν ισχυρή παρουσία στην αγορά, όπως οι Ferryhopper, Cinobo, Ancient Greek Sandals, Enaleia, Vendora και Sun of a Beach.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, αναφερόμενος στη φετινή διοργάνωση, υπογραμμίζει τη σημασία της ανάδειξης νέων επιχειρηματιών που δημιουργούν αξία και νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι το επίπεδο των συμμετοχών ανεβαίνει κάθε χρόνο και αποτυπώνει την πρόοδο της ελληνικής startup σκηνής.

Για κάθε νέο επιχειρηματία που έχει περάσει από την ιδέα στην πράξη και βλέπει λίγο – λίγο τα όνειρα του να γίνονται πραγματικότητα, αυτή είναι μια ευκαιρία που αξίζει να αξιοποιηθεί. Όχι μόνο για το χρηματικό έπαθλο, αλλά και για την προβολή, την αξιοπιστία και τη δυναμική που μπορεί να δώσει μια τόσο σημαντική διάκριση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: www.steliosfoundation.gr .

Μέχρι τις 6 Ιουλίου 2026, λοιπόν, οι νέοι επιχειρηματίες έχουν την ευκαιρία να φέρουν την επιχειρηματική τους πρόταση μπροστά σε έναν θεσμό που εδώ και 17 χρόνια επιβραβεύει όσους δεν μένουν στην ιδέα, αλλά τη μετατρέπουν σε ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και προοπτική.