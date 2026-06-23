Βρέθηκε σώος ο 34χρονος που εξαφανίστηκε στη Νίκαια, η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Αρτούρ Καραπετιάν, 34 ετών, από τη Νίκαια, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Τα καλά νέα έκανε γνωστά το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο Αρτούρ Καραπετιάν επέστρεψε στο σπίτι του στη Νίκαια, χθες (23.06.2026) βράδυ και είναι καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος άνδρας είχε εξαφανιστεί απογευματινές ώρες της 21ης Ιουνίου από την περιοχή της Νίκαιας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Καραπετιάν Αρτούρ και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.