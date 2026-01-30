Βρέθηκε ο 38χρονος που εξαφανίστηκε από το Χαΐδάρι – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στο Χαΐδάρι από την εξαφάνιση του 38χρονου Νίκου το απόγευμα της Πέμπτης (29/01/2026) με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του 38χρονου από το Χαϊδάρι άμεσα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων

του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Λίγες ώρες αργότερα ο 38χρονος, βρέθηκε στην περιοχή της Βούλας, επικοινώνησε με τους οικείους του και είναι καλά στην υγεία του.

Άμεσα κινητοποιήθηκε και η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ», η Κυνοφιλική Ομάδα με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο,

καθώς και οι εθελοντικές ομάδες ΔΕΛΤΑ, ΕΕΕΔΕΑ (Ελληνική Ένωση Έρευνας &Διάσωσης Εθελοντών Αττικής).