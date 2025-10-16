Βρέθηκε ο 15χρονος που εξαφανίστηκε από το Ωραιόκαστρο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του Αλγκάμπι Μπασίμ, ηλικίας 15 ετών. Ο ανήλικος που εξαφανίστηκε στις 13 Οκτωβρίου από την περιοχή του Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε, όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Πέμπτης (16.10.2025).

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έκανε γνωστό ότι ο 15χρονος Αλγκάμπι Μπασίμ είναι καλά στην υγεία του και επέστρεψε στον χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη από όπου είχε φύγει.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 14 Οκτωβρίου για την εξαφάνιση του 15χρονου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει ότι θα βρίσκεται κοντά στον Αλγκάμπι Μπασίμ για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.