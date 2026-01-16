Βρέθηκε νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι

Τραγικό τέλος μπήκε στην εξαφάνιση του 25χρονου από το Μαρούσι, τις 12 Ιανουαρίου 2026 καθώς βρέθηκε η σορός του στην Αγία Παρασκευή.

Σε ανάρτηση που έκανε η ομάδα «Anubis Coldcase K9» αναφέρεται πως η σορός του 25χρονου βρέθηκε τα ξημερώματα (16.01.2026) στην Αγία Παρασκευή μετά από έρευνες που διήρκησαν περίπου 3 ώρες. Η συγκεκριμένη ομάδα ανέλαβε τις έρευνες μετά από αίτημα που κατέθεσε η οικογένειά του, λίγες ώρες αφού δηλώθηκε η εξαφάνισή του από την περιοχή του Αμαρουσίου.

«Μετά από αίτημα στις 15/1/2026 της οικογένειας του αγνοούμενου Γ.Κ. από τις 12/1/2026 η ομάδα μας ενεργοποιήθηκε παρέχοντας ειδικά συνεργεία έρευνας για τον εντοπισμό του. Μετά από ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων από τον κο Κρανιδιώτη Νικόλαο και νέο επίσημο μέλος της ομάδας μας καταφέραμε και εντοπίσαμε εντός 3 ωρών την σορό του αγνοούμενου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους», αναφέρεται στην ανάρτηση της Anubis.

Για την εξαφάνιση του 25χρονου είχε βγάλει ανακοίνωση το Χαμόγελο του Παιδιού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν ο νεαρός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ή έβαλε τέλος στη ζωή του. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως δεν υπάρχουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο 25χρονος.