Βρέθηκε «αποθήκη» ναρκωτικών σε σπίτι στην Αττική – Αναζητείται από την αστυνομία ο ιδιοκτήτης

Στην κατοχή της αστυνομίας βρίσκεται πλέον σπίτι το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούταν σαν «αποθήκη» ναρκωτικών και φυσιγγιών στην Αττική. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας φαίνεται να το εντόπισε με αποτέλεσμα να κατασχεθούν ναρκωτικά και όπλα που βρέθηκαν μέσα.

Η επιχείρηση έγινε τις πρωινές ώρες χθες (7/6/2026), μέσα στο σπίτι με τα ναρκωτικά σε περιοχή της Αττικής. Οι ουσίες που κατασχέθηκαν πρέπει να έχουν αξία γύρω στα 31.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα μέσα στο σπίτι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους χιλίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων γραμμαρίων και εννέα εκατοστών του γραμμαρίου (1.264,09 γρ.)

κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους ενενήντα οκτώ γραμμαρίων και δέκα οκτώ εκατοστών του γραμμαρίου (98,18 γρ.)

μία λειτουργική ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας

πενήντα (50)φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm. και

είκοσι επτά (27) φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm.

Όπως ενημερώνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας η αξία των ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στο ποσό των 31.000ευρώ.

Παράλληλα, αναζητείται στα πλαίσιο του αυτοφώρου ο ιδιοκτήτης της προαναφερθείσας οικίας, για παράβαση του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και του Ν. 2168/1993 «Περί όπλων».

Η επιχείρηση εξελίχθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) της οικείας Λιμενικής Αρχής και με τη συνδρομή στελεχών της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων (Ε.Ο.ΕΠ.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά καθώς και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΤΟΜΠΙ».