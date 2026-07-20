«Βράζει» η χώρα από τον καύσωνα:  Δύσκολο διήμερο, στο επίκεντρο Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησος

Σε κλοιό καύσωνα βρίσκεται η χώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες να έχουν δημιουργήσει ένα αποπνικτικό σκηνικό.

Ο καύσωνας θα κρατήσει ως και την Τετάρτη (22.07.2026) με την θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές να ξεπερνά του 42 βαθμούς.

Οι μεγαλύτερες τιμές αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα επηρεάσει και την Κρήτη, ενώ οι θερμές αέριες μάζες που μεταφέρονται από την Ιταλία, σε συνδυασμό με βορειοδυτικούς ανέμους, ενδέχεται να οδηγήσουν τον υδράργυρο έως και τους 42 βαθμούς την Τετάρτη σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, η θερμοκρασία στην Αθήνα αναμένεται σήμερα να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη προβλέπεται να φτάσει τους 39 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς.

Από την Πέμπτη (23.07.2026) προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα σε όλη τη χώρα, ενώ την Παρασκευή αναμένεται αισθητή αλλαγή του καιρού, με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις στη βόρεια Ελλάδα, οι οποίες πιθανόν να επεκταθούν νοτιότερα, έως και την Αττική. Αυξημένες θα είναι οι θερμοκρασίες και στα νησιά, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 36 και 37 βαθμών, ενώ στη νότια Κρήτη αναμένονται έως και 38 βαθμοί Κελσίου.

Θεσσαλία και Μεσσηνία στο επίκεντρο

Στην Λάρισα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Τρίκαλα και Βελεστίνο έχει ήδη αγγίξει τους 40 βαθμούς. Παράλληλα, η περιοχή βρίσκεται στο επίπεδο 3 του χάρτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών.

Δείτε live την πορεία του καύσωνα

Στη Μεσσηνία, και ειδικότερα στην Καλαμάτα, η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί από τους 32 στους 40 βαθμούς. Η υψηλή υγρασία εντείνει το αίσθημα δυσφορίας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις συνθήκες.

Οι πιο δύσκολες ημέρες θα είναι αύριο και την Τετάρτη αναμένονται όταν η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με την υποχώρηση της υγρασίας, θα δημιουργήσει αποπνικτικές συνθήκες.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 21-07-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτιωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-07-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.