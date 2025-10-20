«Βούλιαξε» από κόσμο το μετρό στο Σύνταγμα: Με δυσκολίες η μετακίνηση των επιβατών – Δείτε φωτογραφίες

Το αδιαχώρητο σήμερα (20.10.2025) σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. Όσοι Αθηναίοι ξεκίνησαν να μετακινούνται από νωρίς το πρωί, ήρθαν αντιμέτωποι με την «κόλαση» της κίνησης αλλά και της αυξημένης συμφόρησης σε μετρό, τραμ και λεωφορεία.

Οι δρόμοι της Αθήνας έχουν μετατραπεί σε ατελείωτα parking. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη με τις καθυστερήσεις να αγγίζουν και τα 30 λεπτά. Όσον αφορά την κατάσταση στο μετρό, οι φωτογραφίες είναι αντιπροσωπευτικές της ταλαιπωρίας που περνούν πρωί – πρωί οι Αθηναίοι.

Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» έχει ξεχειλίσει από κόσμο ενώ δεν βρίσκονται σε λειτουργία οι κυλιόμενες σκάλες προς Αεροδρόμιο.

Για λόγους ασφαλείας και βάση του πρωτοκόλλου, το προσωπικό έκλεισε τις σκάλες ώστε να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα λόγω του συνωστισμού.

Παρά το γεγονός πως οι συρμοί περνούν ανά 4 λεπτά, ο σταθμός δεν λέει να αδειάσει.

Η βροχή που πέφτει από νωρίς στην πρωτεύουσα, δυσκολεύει την μετακίνηση των επιβατών και των οδηγών, με τις καθυστερήσεις να αναμένεται να διατηρηθούν.