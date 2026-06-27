Βούλα: Βίντεο με φλεγόμενο αυτοκίνητο να σπέρνει τον πανικό

Σοκ προκαλεί το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όπου διακρίνεται ένα φλεγόμενο όχημα να κατεβαίνει ανεξέλεγκτα σε κατηφόρα στη Βούλα και να προκαλεί ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με το notiapress.gr, το αυτοκίνητο ενώ είχε ήδη πάρει φωτιά άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα στην κατηφόρα της οδού Δωδώνης στη Βούλα. Η πορεία του σταμάτησε λίγα μέτρα αργότερα, όταν προσέκρουσε με δύναμη σε ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, προκαλώντας μικρές εκρήξεις, στη συμβολή των οδών Δωδώνης και Δαρδανελλίων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα από τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Παράλληλα, στο περιστατικό συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση του φλεγόμενου οχήματος στην κολώνα προκλήθηκε και διακοπή ρεύματος.