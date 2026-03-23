Βουλιαγμένη: «Το υποβρύχιο σπήλαιο είναι σαν να σε ρουφάει, οι έρευνες διακόπηκαν λόγω επικινδυνότητας» λέει ο επικεφαλής των διασωστών για τον δύτη που αγνοείται

«Είναι ένα τεχνικό περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο, με τόσο ισχυρά ρεύματα που δεν σε αφήνουν καν να κινηθείς» λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, Σπύρος Χρυσανθόπουλος, για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του δύτη που αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής (22.3.26) στο «Πηγάδι» της Βουλιαγμένης.

Οι ώρες αγωνίας για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται στο «Πηγάδι» της Βουλιαγμένης, συνεχίζονται. Άνδρες του Λιμενικού βρίσκονται στην περιοχή ενώ θα χρειαστεί κατάδυση από εξειδικευμένο σπηλαιολόγο δύτη.

Σύμφωνα με τον Σπύρο Χρυσανθόπουλο, η κινητοποίηση ξεκίνησε έπειτα από κλήση του Λιμενικού για εγκλωβισμένους δύτες στο σημείο.

«Κινηθήκαμε άμεσα μετά από κλήση από το Λιμεναρχείο ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι δύτες στο Πηγάδι της Βουλιαγμένης. Όταν φτάσαμε, οι πληροφορίες άλλαξαν και τελικά υπήρχε ένας δύτης εγκλωβισμένος, ενώ ο δεύτερος είχε καταφέρει να βγει και να ζητήσει βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή βατραχανθρώπων του Λιμενικού, ιδιωτών δυτών και διασωστικών ομάδων. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Υπάρχει ένα γεωλογικό φαινόμενο, όπου το στόμιο του υποβρύχιου σπηλαίου έχει πολύ έντονη ροή προς τα μέσα. Είναι σαν να σε ρουφάει. Αν μπει κάποιος μέσα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγει αν δεν έχει εξειδικευμένα μέσα. Μιλάμε για πιέσεις σαν να σε χτυπά συνεχώς κάτι με τεράστια δύναμη, που δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Και όλα αυτά σε βάθος περίπου 32 μέτρων, όπου οι συνθήκες είναι ήδη πολύ δύσκολες», λέει ο πρόεδρος της ΕΟΔΑ.

Οι διασώστες επιχείρησαν να εντοπίσουν τον δύτη, αξιοποιώντας ακόμη και σχοινί που υπήρχε στο σημείο, σε περίπτωση που είχε καταφέρει να κρατηθεί ή να δεθεί. Παράλληλα αναζητήθηκαν σημάδια από τον φακό που είχε μαζί του.

«Προσπαθήσαμε να δούμε αν είχε πιάσει το σχοινί ή αν μπορούσαμε να εντοπίσουμε κάποιο σήμα από φακό, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα», σημείωσε ο ίδιος.

Οι υποθαλάσσιες έρευνες διακόπηκαν προσωρινά λόγω της επικινδυνότητας, ενώ συνεχίζεται η επιτήρηση της περιοχής με πλωτά μέσα. Δεν είναι ένα απλό καταδυτικό ατύχημα. Είναι ένα τεχνικό περιβάλλον με μία μόνο είσοδο και χωρίς διέξοδο. Από εκεί που θα μπεις, από εκεί πρέπει και να βγεις και αυτή η είσοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της ισχυρής εισροής υδάτων», συμπληρώνει.

«Πρέπει να οργανωθεί μια πολύ εξειδικευμένη επιχείρηση, ώστε να μπορέσει κάποιος να περάσει από το στενό σημείο, να εντοπίσει τον δύτη και να τον απεγκλωβίσει Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο σε ένα από τα πιο δύσκολα υποβρύχια περιβάλλοντα της Αττικής», καταλήγει.

To άρθρο Βουλιαγμένη: «Το υποβρύχιο σπήλαιο είναι σαν να σε ρουφάει, οι έρευνες διακόπηκαν λόγω επικινδυνότητας» λέει ο επικεφαλής των διασωστών για τον δύτη που αγνοείται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr