Βουλιαγμένη: Νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που αγνοείται – «Απαιτείται εμπειρία και τεχνική γνώση» λένε οι διασώστες

Νέα επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, όπου αγνοείται ο 34χρονος δύτης που εγκλωβίστηκε σε υποβρύχιο σπήλαιο στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Πρόκειται για μια από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες επιχειρήσεις που έχουν στηθεί τα τελευταία χρόνια, με τις αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό του δύτη που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, από το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (22.3.26).

Από νωρίς το πρωί, το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή ιδιωτών δυτών και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών, έχει στήσει μια οργανωμένη επιχείρηση προσέγγισης στο εσωτερικό του σπηλαίου. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ασφαλούς «διαδρομής» με σχοινιά, ώστε να μπορέσουν οι δύτες να φτάσουν στο σημείο όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται ο 34χρονος.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/vouliagmeni1-1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/vouliagmeni2.mp4

Η διαδικασία θυμίζει τεχνική ορειβασίας, καθώς –όπως οι ορειβάτες στήνουν πασσάλους και σχοινιά για να προσεγγίσουν δύσβατα σημεία– έτσι και οι δύτες επιχειρούν να «χτίσουν» βήμα-βήμα την πορεία τους μέσα στο υποθαλάσσιο σπήλαιο. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις καταδύσεις, ενώ αναμένεται να συνεχίσουν τις προσπάθειες μέχρι να καταφέρουν να προσεγγίσουν το εσωτερικό.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/vouliagmeni4.mp4

Το σημείο, γνωστό και ως «Πηγάδι του Διαβόλου», θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς χαρακτηρίζεται από ισχυρά υπόγεια ρεύματα που μπορούν να παρασύρουν ακόμη και έμπειρους δύτες.

Οι συνθήκες κάτω από την επιφάνεια είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που επικρατούν έξω, γεγονός που καθιστά κάθε κατάδυση υψηλού ρίσκου.

«Απαιτείται εμπειρία και τεχνική γνώση»

Όπως επισημαίνει στο newsit.gr και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Διασωστικής Ομάδας Αττικής, Χάρης Χαραλαμπίδης, «δεν αρκεί να είναι κάποιος καλός δύτης για να επιχειρήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Απαιτείται εξειδίκευση στη σπηλαιοκατάδυση, καθώς πρόκειται για ένα περιβάλλον χωρίς εναλλακτική έξοδο, με περιορισμένο χώρο και έντονη ροή υδάτων. Για τον λόγο αυτό, στην επιχείρηση συμμετέχει εξειδικευμένη ομάδα, η οποία έχει αναλάβει την προετοιμασία πριν την τελική προσπάθεια προσέγγισης Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την ομάδα των εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών, γιατί το συγκεκριμένο σημείο απαιτεί εμπειρία και τεχνική γνώση. Δεν φτάνει να είσαι απλώς καλός δύτης», αναφέρουν χαρακτηριστικά άνθρωποι που συμμετέχουν στην επιχείρηση», αναφέρει.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/vouliagmeni3.mp4

«Από το πρωί έχουν γίνει ήδη τρεις καταδύσεις και γίνεται και η προετοιμασία για ακόμη μία», λέει ο Χάρης Χαραλαμπίδης.

«Τη Δευτέρα έγινε η προετοιμασία του εξοπλισμού και σχεδιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα επιχειρήσουμε. Σήμερα γίνεται η προετοιμασία για την εργασία στο βυθό, δηλαδή τι ακριβώς χρειάζεται για να προχωρήσουμε στο κομμάτι της ανέλκυσης. Για να γίνει αυτό, κάποιος πρέπει να είναι άκρως εξειδικευμένος στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν πρόκειται για μια απλή κατάδυση», συμπληρώνει.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/vouliagmeni5.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/vouliagmeni6.mp4

Η αγάπη του 34χρονου δύτη για τις καταδύσεις

Ο 34χρονος πιλότος είναι ένας άνθρωπος που του άρεσαν οι βόλτες, οι μηχανές, ο αέρας αλλά και οι καταδύσεις.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τον γνώριζαν, από παιδί ήθελε να γίνει πιλότος και ακολούθησε αυτό το όνειρο με συνέπεια. Σπούδασε σε σχολή πιλότων στο εξωτερικό, όπου ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του και έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο της αεροπορίας. Στη συνέχεια εντάχθηκε σε αεροπορική εταιρεία, εξελισσόμενος σταδιακά και αποκτώντας σημαντική εμπειρία πτήσεων.

Με τα χρόνια, κατάφερε να φτάσει σε υψηλό επίπεδο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα κυβερνήτη, κάτι που αποδεικνύει τόσο την ικανότητά του όσο και την εμπιστοσύνη που του είχαν οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάστηκε. Παράλληλα με την αεροπορία, η θάλασσα αποτελούσε για εκείνον μια δεύτερη αγάπη.

Ο 34χρονος δύτης ασχολούνταν συστηματικά με τις καταδύσεις, αφιερώνοντας πολύ χρόνο και αποκτώντας εμπειρία ακόμη και σε απαιτητικά σημεία όπως και σε αυτό στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Δεν ήταν αρχάριος, αλλά γνώριζε καλά τις ιδιαιτερότητες των καταδυτικών περιοχών που επέλεγε.

Μια ακόμη μεγάλη του αγάπη ήταν οι μηχανές. Του άρεσε να παρακολουθεί αγώνες, να ασχολείται με τον κόσμο των δύο τροχών και να πραγματοποιεί ταξίδια με τη μηχανή του όπως αναφέρουν και οι φίλοι του.

Πηγή newsit.gr