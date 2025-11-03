Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα στην κηδεία του 39χρονου σήμερα – Κλειστά τα σχολεία για την ασφάλεια των μαθητών

Προσωρινή παύση στις έρευνες για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου, έχουν βάλει σήμερα (03.11.2025) στελέχη της ΕΛΑΣ, σεβόμενοι τον θρήνο της οικογένειας του 39χρονου ο οποίος θα κηδευτεί το μεσημέρι στο χωριό του. Ως δράστες των φονικών πυροβολισμών έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 6 άτομα. Το θύμα, οι 2 τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ και 3 άτομα ηλικίας 19, 25 κι 29 χρόνων οι οποίοι αναζητούνται.

Η αστυνομία υποψιάζεται πως έχουν βρει καταφύγιο στα βουνά του Ηρακλείου. Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, τα σχολεία στα Βορίζια και τον Ζαρό θα παραμείνουν κλειστά για την ασφάλεια των μαθητών. Υπάρχει ο φόβος πως η βεντέτα ανάμεσα στις 2 οικογένειες θα συνεχιστεί και σήμερα, εν όψει της κηδείας του 39χρονου πατέρα 5 παιδιών. Ειδικό κλιμάκιο με παιδοψυχολόγους αναμένεται να φτάσει στην περιοχή ώστε να μιλήσουν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, σε μια προσπάθεια να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν για ακόμη μία φορά από αυτή τη βεντέτα, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950.

Οι 2 συλληφθέντες που παραμένουν στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 χρόνων για τον πόλεμο με τις 2.000 σφαίρες, αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη ώστε να αποδειχθεί ο ρόλος τους στο μακελειό που «έπνιξε» στο αίμα την περιοχή. Και οι 2 είναι συγγενείς της 56χρονης που επίσης έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς. Η γυναίκα βρέθηκε στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Οι 2 συλληφθέντες τραυματίες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι του 39χρονου

Η σορός του 39χρονου άνδρα, έφτασε την Κυριακή στο σπίτι που έμενε με την σύζυγό του και τα παιδιά του στα Βορίζια Ηρακλείου, ώστε η οικογένειά του να μπορέσει να τον κλάψει. Το μοιρολόι κράτησε όλο το βράδυ.

«Αγάπη μου σήκω. Πάμε σε γλέντι. Γιατί μου το έκανες αυτό; Γιατί είσαι νεκρός; Σήκω πάνω. Σήκω. Δεν αντέχω άλλο», φώναζε η χήρα του 39χρονου ενώ η μητέρα του και οι αδελφές του δεν σταμάτησαν να χτυπούν τα κεφάλια τους και το στέρνο τους από τον ανείπωτο πόνο.

«Σήκω, σήκω», ούρλιαζαν και έσπαγαν την αποκρουστική ησυχία στο χωριό μετά το αιματοκύλισμα.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου, σε διπλανό χωριό τελέστηκε και η βάφτιση των 3 παιδιών του, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Οι κάτοικοι του χωριού συνεχίζουν και κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους υπό τον φόβο πως μπορεί να μπλέξουν. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ αναζητούν πληροφορίες, όπλα αλλά και τους δράστες, «χτενίζοντας» την περιοχή ή χτυπώντας τις πόρτες σε όλα τα σπίτια.

Η νεκροψία των 2 θυμάτων

Αν και στην αρχή είχε ακουστεί πως η 56χρονη έφυγε από τη ζωή από έμφραγμα, από την ιατροδικαστική εξέταση αποδείχθηκε πως σκοτώθηκε από τους πυροβολισμούς.

Η μοιραία σφαίρα τρύπησε τα πνευμόνια της και στη συνέχεια σφηνώθηκε στην σπονδυλική της στήλη, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Ο 39χρονος πολύτεκνος από την άλλη δέχθηκε 4 σφαίρες από 2 διαφορετικά όπλα.

Τα Βορίζια Ηρακλείου έχουν μετατραπεί σε φρούριο ώστε να μην χυθεί άλλο αίμα.

Γεμάτο όπλα και σφαίρες το χωριό

Κατά τις έρευνες στο χωριό, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, βρέθηκαν μέσα σε σπίτια, πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Τα στοιχεία από τις καταθέσεις

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταθέσεις που αναφέρουν ότι ο 39χρονος ένα από τα θύματα είχε πυροβολήσει από το αυτοκίνητό του, κατά το τετ α τετ με μέλη της «αντίπαλης» οικογένειας.

Άλλες καταθέσεις, φέρονται να κατονομάζουν τα δύο αδέλφια (που φέρεται πως έχουν διαφύγει στα βουνά), ότι εμπλέκονται στο «γάζωμα» σπιτιών της οικογένειας Καργάκη, αμέσως μετά την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονο το βράδυ της Παρασκευής 30.10.2025, που άναψε το φυτίλι για να αναβιώσει η βεντέτα.

Υπάρχουν, επιπλέον, καταθέσεις που φέρουν τον 25χρονο τραυματία να πυροβόλησε ακόμη και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια της αυτοψίας που πραγματοποιούσε η ΕΛ.ΑΣ. στα σπίτια των Καργάκηδων.