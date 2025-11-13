Βορίζια: Το βίντεο και τα τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη του 23χρονου βομβιστή

Ένα βίντεο αλλά και οι αναλύσεις των τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων στην αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια του Ηρακλείου, οδήγησαν στη σύλληψη του 23χρονου που φέρεται να είναι το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, η οποία ήταν η αφορμή για τους πυροβολισμούς με τους 2 νεκρούς.

Έχουν περάσει 12 ημέρες από τη στιγμή που το χωρίο του Ψηλορείτη μετατράπηκε σε Φαρ Ουέστ. Περισσότερες από 200 σφαίρες έφυγαν από τα όπλα τα Φραγκιάδακηδων και των Καργάκηδων με αποτέλεσμα 2 άτομα να χάσουν τη ζωή τους κι άλλοι τέσσερις να τραυματιστούν. Επτά άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες ημέρες, ενώ χθες (13.11.2025) το απόγευμα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και σε έναν 23χρονο ο οποίος φέρεται να είναι αυτός που τοποθέτησε τη δυναμίτιδα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη, λίγες ώρες πριν τους πυροβολισμούς στο χωριό του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στη σύλληψη του μετά τη αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, αναλύσεις κινητών τηλεφώνων και μαρτυρικές καταθέσεις. Στο βίντεο αποτυπώνεται ένα αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο φτάνει το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου κοντά στο σπίτι του Φραγκιαδάκη. Από αυτό αποβιβάζεται ένα άτομο που η σωματοδομή του είναι ολόιδια με αυτή του 23χρονου και μετά από λίγα λεπτά σκάει ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Ο 23χρονος που συνελήφθη είναι ανιψιός του Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ενώ ο πατέρας του που κρατείται στις φυλακές της Αλικαρνασσού για ζωοκλοπές και τις προηγούμενες ημέρες είχε δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές για το μακελειό στα Βορίζια.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τον φερόμενο βομβιστή στο κοιμητήριο του χωρίο που βρίσκονταν με άλλα μέλη της οικογένειας του, ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες, λίγη ώρα πριν την έκρηξη της βόμβας βρίσκονταν σε γάμο στο Ηράκλειο, όπου κουμπάρος ήταν ένας από τους συλληφθέντες της οικογένειας Καργάκη.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες ψάχνουν ακόμα δύο άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην συμπλοκή αλλά και στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Την ίδια ώρα οι πλαγιές του Ψηλορείτη κι άλλα μέρη στην Κρήτη έχουν γίνει φύλλο και φτερό από τους αστυνομικούς οι οποίοι προσπαθούν αν εντοπίσουν τα όπλα του μακελειού.