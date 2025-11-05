Βορίζια: Στα κρατητήρια ο ανακριτής για την απολογία των 3 αδελφών που παραδόθηκαν για το μακελειό

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, θα μεταβεί σήμερα (05.11.2025) ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση με το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου προκειμένου να έχει την πρώτη συνάντηση με τα 3 αδέλφια που παραδόθηκαν την Τρίτη.

Για λόγους ασφαλείας, ο δικαστικός λειτουργός δεν θα περιμένει στο γραφείο του κάποια μεταγωγή από την αστυνομική διεύθυνση αλλά ο ίδιος θα μεταβεί στους χώρου όπου κρατούνται οι 3 Φραγκιαδάκηδες. Πρόκειται για τα 3 αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 χρόνων τα οποία χθες σε προκαθορισμένο ραντεβού μέσω των δικηγόρων τους παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές για το μακελειό στο χωριό του Ηρακλείου.

Σε βάρος των 3 αδελφών είχαν αποδοθεί εντάλματα σύλληψης από χθες το πρωί ενώ ο ένας από αυτούς διέμενε σε ξενοδοχείο σε περιοχή του Ηρακλείου όπου είχε εντοπιστεί από τους άνδρες της ΕΛΑΣ.

Ωστόσο οι αστυνομικοί που πήγαν στο ξενοδοχείο δεν τον βρήκαν με αποτέλεσμα να συλλάβουν τους δύο ιδιοκτήτες, πατέρα και γιο οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στο αυτόφωρο και δεν αποκλείεται να κατηγορηθούν για υπόθαλψη επιχειρηματία.

Αύριο ο εισαγγελικός λειτουργός αναμένεται να πάει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι άλλοι 2 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο 4ος αδελφός ηλικίας 25 χρόνων και ένας 30χρονος ξάδελφός τους.

Ρόλο – κλειδί στην παράδοσή των «3» έπαιξαν οι ηλικιωμένοι της οικογένειας Φραγκιαδάκηδων. Αυτοί κατάφεραν να πείσουν τους συλληφθέντες να παραδοθούν έστω και μετά την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη για να μπει ένα τέλος στο ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει η αστυνομία.

Την ίδια στιγμή, οι οικογένειες των δύο αντίπαλων οικογενειών κάνουν έκκληση για ειρήνη ώστε να μην χυθεί περισσότερο αίμα.