Βορίζια: Οι δράστες των πυροβολισμών φόρτωσαν στα αυτοκίνητα μαζί με τους τραυματίες και τα όπλα για να τα εξαφανίσουν

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει το που βρίσκονται τα μοιραία όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια. Οι αρχές μπορεί να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των όπλων αλλά και το ποιοι πυροβόλησαν εκείνη την ημέρα στο μικρό χωριό του Ηρακλείου, ωστόσο το που έχουν κρύψει τα όπλα παραμένει άγνωστο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί όλοι οι «πρωταγωνιστές» των πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης αλλά και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Εκκρεμούν, βέβαια, το δεύτερο άτομο που αναφέρεται στη δίωξη και σχετίζεται με την κατασκευή και την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, όσο και ο ηθικός αυτουργός.

Ως προς τον κατασκευαστή της βόμβας η οποία ήταν και το έναυσμα για το αιματηρό επεισόδιο, η αστυνομία έχει ήδη στα χέρια της καταθέσεις για ένα άτομο ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών».

Αναφορικά ωστόσο με τα όπλα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αυτά «εξαφανίστηκαν» από τα ίδια άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας της περιοχής, στα νοσοκομεία και στην ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου. Θεωρούν δηλαδή, ότι μαζί με τους τραυματίες, φόρτωσαν στα αυτοκίνητά τους αυτοκίνητα και τον οπλισμό.

Και ενώ οι έρευνες για τα όπλα συνεχίζονται, οι δικηγόροι των δύο οικογενειών συνεχίζουν τις εκκλήσεις ώστε οι κατηγορούμενοι να αποκαλύψουν τις κρυψώνες ή τα σημεία που τα πέταξαν, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα.

Σε εξέλιξη είναι και η έρευνα για τα 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στη φυλακή Αλικαρνασσού, όμως η αστυνομία γνωρίζει αυτά χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού, για άλλη υπόθεση.