Βορίζια: Μυστική επιχείρηση για τη μεταφορά κρατουμένων από την Κρήτη στην Αθήνα – Η αιφνιδιαστική μεταγωγή τους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής μια ευρείας κλίμακας μυστική αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο, με αιφνιδιαστική μεταγωγή κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού προς σωφρονιστικά ιδρύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων εμπλεκόμενοι καιστο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 4 το απόγευμα, κλιμάκια της ΕΚΑΜ εισέβαλαν ξαφνικά στις φυλακές Αλικαρνασσού, και προχώρησαν στην απομόνωση και παραλαβή πέντε κρατουμένων, οι οποίοι θεωρούνται «υψηλού ρίσκου», με κάποια πρόσωπα που κρατούνται για το μακελειό στα Βορίζια.

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ακόμη και προς υπηρεσιακούς παράγοντες των φυλακών.

Ποιοι είναι οι κρατούμενοι:

Ένας 45χρονος καταδικασμένος για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, που απασχόλησε τις Αρχές τον τελευταίο χρόνο και έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε Δήμο του Νομού Ηρακλείου.

Δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Δύο ακόμη κατηγορούμενοι, πρόσωπα με «βαρύ όνομα» στον χάρτη της παραβατικότητας στη Μεσαρά, με καταγωγή από την ίδια ευρύτερη περιοχή των εμπλεκομένων στη φονική συμπλοκή.

Οι κρατούμενοι, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και στη συνέχεια με κομβόι οχημάτων υπό την εποπτεία της ΕΚΑΜ, στο λιμάνι. Εκεί επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. για να διανεμηθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας σε Μαλανδρίνο, Άμφισσα, Δομοκό, Κέρκυρα κλπ.

Το άγριο επεισόδιο μέσα στις φυλακές

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr και της ΚΡΗΤΗ ΤV, την Τετάρτη 18.11.2025, είχε σημειωθεί επεισόδιο μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού, ανάμεσα σε δύο κρατούμενους – πατέρα και γιο – που μεταφέρονται στην Αθήνα και στο τρίτο μέλος της οικογένειας Καργάκη, τον 23χρονο ανιψιό του 39χρονου θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, αφέθηκε εχτές Πέμπτη 20.11.2025 ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.