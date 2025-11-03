Βορίζια: Θέμα χρόνου η παράδοση των τριών αδελφών για το μακελειό – Έρευνες της ΕΛΑΣ σε Ρέθυμνο και Ψηλορείτη

Αυξάνονται οι φόβοι για το ενδεχόμενο βεντέτας μετά το μακελειό που επικράτησε το Σάββατο (01.11.2025) στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου έγινε ανταλλαγή πυρών, από τα οποία σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τρεις από τους δράστες του μακελειού, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός, συνεχίζουν να διαφεύγουν της σύλληψης ενώ οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στον Ψηλορείτη προκειμένου να τους εντοπίσουν, με τον φόβο της βεντέτας να καραδοκεί τόσο στα Βορίζια όσο και στα γύρω χωριά του Ηρακλείου.

Παράλληλα, υπό δρακόντεια μέτρα θα γίνει αύριο Τρίτη η κηδεία της άτυχης 56χρονης που όπως είπε ο αδερφός της «βρέθηκε τη λάθος ώρα στο λάθος σημείο».

Την ίδια ώρα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται τα Βορίζια, όπου έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό μητρώο και κηδεύτηκε σήμερα, και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη η οποία κηδεύεται αύριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται αύριο, μετά την κηδεία της 57χρονης στα Χανιά, να παραδοθούν οι τρεις νεαροί οι οποίοι φέρονται να αρνούνται κατηγορηματικά ότι αυτοί πυροβόλησαν πρώτοι, υποστηρίζοντας ότι αμύνθηκαν όταν δέχτηκαν καταιγισμό πυρών από τον άτυχο 39χρονο και άλλα άτομα.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο, δεν εφησυχάζει τους αστυνομικούς, καθώς στα βουνά της περιοχής φαίνεται να κυκλοφορούν και άτομα από την οικογένεια των Καργάκηδων τα οποία συμμετείχαν στο περιστατικό και δεν έχουν ακόμα συλληφθεί.

Το χρονικό

Η αντιπαράθεση των οικογενειών «βαστά» από τη δεκαετία του 1950. Πρόκειται για δύο οικογένειες που διαμένουν στο χωριό, και έχουν φροντίσει να μην συναντιούνται, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους αιματοκυλίσματα.

Ωστόσο, όταν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού στην «πλευρά των Καργάκηδων», πούλησε το ακίνητο σε μέλος των Φραγκιαδάκηδων και πυροδότησε την κόντρα που οδήγησε στην διπλή τραγωδία. Παρά τις προσπάθειες του ιδιοκτήτη και των Καργάκηδων να κάνουν «Σασμό» με την άλλη οικογένεια, με μόνη προϋπόθεση το σπίτι να μην πουληθεί στους Φραγκιαδάκηδες τελικά, «ξύπνησε» ξανά η βεντέτα.

Το «όχι» των Φραγκιαδάκηδων στο να μην αγοράσουν το σπίτι και να δεχτούν να πουληθεί στου Καργάκηδες, ώθησε μέλη των δεύτερων να βάλουν στο ήδη έτοιμο σπίτι εκρηκτικό μηχανισμό και να το καταστρέψουν.

Έτσι, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών στους δρόμους του ορεινού χωριού της Κρήτης έπεσαν εκατοντάδες σφαίρες με τους κατοίκους να κλειδώνονται στα σπίτια τους και τις δύο οικογένειες που έχουν προηγούμενα εδώ και πολλά χρόνια να ξεκαθαρίζουν για άλλη μια φορά τις διαφορές τους με αίμα και βία.

Ο Φανούρης Καργάκης, σύμφωνα με μαρτυρίες, εμφανίστηκε με το μαύρο 4×4 και άρχισε να πυροβολεί εναντίον των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Το ίδιο συνέβη και από την αντίθετη πλευρά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 39χρονος και η 56χρονη.

Παράλληλα, δύο από τους εμπλεκόμενους, ένας 30χρονος, γιος της 53χρονης και ο 25χρονος ξάδελφός του, νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς έχει διαταχθεί η σύλληψή τους.

Μάλιστα χθες η εισαγγελέας βρέθηκε στο νοσοκομείο και τους άσκησε διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του Φανούρη Καργάκη αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Εκτός από τους δύο νεκρούς και τους εμπλεκόμενους, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμα δύο γυναίκες, μία 52χρονη αδελφή της νεκρής 56χρονης, αλλά και μία 26χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι, και εκτός από τους δύο που έχουν συλληφθεί, οι αστυνομικοί αναζητούν τα τρία ακόμα άτομα από την οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων. Πρόκειται για τα αδέλφια του 25χρονου, ηλικίας 19, 29 και 27 ετών.

Έξαλλος ο υπό κράτηση αδερφός του Καργάκη

Την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν το αιματηρό επεισόδιο, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί στις φυλακές Αλικαρνασσού τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του.

Τα «μαύρα μαντάτα» του Σαββάτου δεν άργησαν να μαθευτούν στις φυλακές Αλικαρνασσού και πολύ γρήγορα οι τρεις πληροφορήθηκαν ότι ο ένας νεκρός ήταν ο δικός τους Φανούρης.

Ο αδερφός του ξεσήκωσε όλη τη φυλακή για να πάει στην κηδεία του 39χρονου, όμως, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι δεν μπορούσαν να τον ηρεμήσουν, αφού ο αδερφός του 39χρονου έμοιαζε με θηρίο ανήμερο. Φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία του αδερφού του, ενώ το ξέσπασμά του ήταν τέτοιο που φέρεται να κόντεψε να …γκρεμίσει όλη τη φυλακή.

Δημιουργία υπηρεσίας ψυχολογικής υποστήριξης

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή της Μεσαράς, όπως έγινε γνωστό από την 7η ΥΠΕ Κρήτης, δημιουργείται Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης για ενήλικες και παιδιά από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Ηρακλείου, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, με σκοπό την παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης σε όσους το επιθυμούν.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, και θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 16:00, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Όπως αναφέρεται, για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 28923 40100, ενώ για

επείγουσες ανάγκες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στο τηλέφωνο 6946638402.

«Η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των κατοίκων της περιοχής αποτελεί προτεραιότητα για τη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, το Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας αυτής και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μοιρών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της κοινότητας για κάθε αναγκαία βοήθεια» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο

Επεκτείνονται οι έρευνες της αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, σε σπίτια και σε άλλες περιοχές, αλλά και σε χώρους που θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό και κατηγορούνται με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η αστυνομία, μαζί με τους δύο συγγενείς τους, οι οποίοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, αλλά και τον 39χρονο της άλλης οικογένειας, που σκοτώθηκε στη συμπλοκή και κηδεύτηκε το απόγευμα στο χωριό.

Σήμερα έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, τα οποία ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν.

Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς αρχών.

Για το λόγο αυτό η κηδεία του 39χρονου έγινε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, που θα γίνει αύριο στα Χανιά.

Παράλληλα, στα Βορίζια, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των τοπικών ειδικών υπηρεσιών, μαζί με την ομάδα της ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, οι οποίες ελέγχουν ότι κινείται.

Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης της κατάστασης από πλευράς ΕΛ.ΑΣ., αναμένεται και νέα σύσκεψη υπό τον Αρχηγό του Σώματος αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, στο Ηράκλειο, προκειμένου να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να καθοριστούν με προσοχή οι ενέργειες της αστυνομίας.