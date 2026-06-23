Βορίζια: Η βαλλιστική αποκαλύπτει «βροχή» πυρών από τουλάχιστον 13 όπλα – Νέα δεδομένα για τη φονική συμπλοκή

Νέα στοιχεία για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου φέρνει στο φως η επίσημη βαλλιστική έκθεση της ΕΛΑΣ, η οποία σοκάρει με τα όσα αποκαλύπτει για όσα σημειώθηκαν εκείνο το μοιραίο πρωινό.

Τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων δείχνουν ότι στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση της ανταλλαγής πυρών και τον μεγάλο αριθμό ατόμων που φαίνεται να συμμετείχαν.

Συνολικά εξετάστηκαν 124 κάλυκες, οκτώ βολίδες, πέντε θραύσματα βολίδων, ένας πυρήνας βολίδας, ένα σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι κάλυκες προέρχονται από πέντε πιστόλια διαμετρήματος 9 χιλιοστών, τέσσερα πολεμικά τυφέκια τύπου καλάσνικοφ, ένα περίστροφο 38 Special, ένα όπλο τύπου 380 Auto, ένα όπλο διαμετρήματος 7.65 και μία καραμπίνα.

Μάλιστα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι κάλυκες των 9 χιλιοστών έχουν πυροδοτηθεί από πιστόλια τύπου Glock ή παρόμοιας κατασκευής.

Τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά καλάσνικοφ στη συμπλοκή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα πολεμικά τυφέκια καλάσνικοφ. Από τους 76 κάλυκες που εντοπίστηκαν, οι πραγματογνώμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι προέρχονται από τέσσερα διαφορετικά όπλα.

Συγκεκριμένα, από το πρώτο όπλο πυροδοτήθηκαν 16 κάλυκες, από το δεύτερο 21, από το τρίτο 27 και από το τέταρτο 12.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν ταυτοποιήθηκε με κανένα από τα τέσσερα συγκεκριμένα καλάσνικοφ, αναφέρει το cretalive.gr.

Παράλληλα, στο αγροτικό όχημα του 39χρονου βρέθηκε θραύσμα από άλλη βολίδα ίδιου διαμετρήματος (7.62×39 Kalashnikov). Ωστόσο, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι τα ίχνη των δύο βολίδων δεν ταυτίζονται.

Με βάση τα εργαστηριακά ευρήματα, η φονική βολίδα και το θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα προέρχονται από διαφορετικά όπλα, γεγονός που ενισχύει το συμπέρασμα ότι εναντίον του Φανούρη Καργάκη χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά καλάσνικοφ.

Η έκθεση δεν καταφέρνει πάντως να προσδιορίσει ποιο από τα όπλα ήταν εκείνο που έριξε τη μοιραία βολίδα.

Όπλο-«γέφυρα» με παλαιότερες υποθέσεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το στοιχείο ότι ορισμένοι από τους κάλυκες που βρέθηκαν στον τόπο της αιματοχυσίας φαίνεται να έχουν πυροδοτηθεί από το ίδιο πιστόλι των 9 χιλιοστών που είχε χρησιμοποιηθεί και σε δύο παλαιότερα ένοπλα περιστατικά στο Τυμπάκι.

Εφόσον το εύρημα επιβεβαιωθεί οριστικά, το συγκεκριμένο όπλο συνδέει τρεις διαφορετικές υποθέσεις μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου πέντε ετών, προσδίδοντας νέα διάσταση στις έρευνες των αρχών.

Τα στοιχεία που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών

Παρά τα σημαντικά συμπεράσματα της βαλλιστικής έκθεσης, αρκετές πτυχές της υπόθεσης εξακολουθούν να ερευνώνται. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ταυτοποίηση της βολίδας που προκάλεσε τον θάνατο της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, καθώς και ο ακριβής εντοπισμός του όπλου που τραυμάτισε θανάσιμα τον Φανούρη Καργάκη.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τον ακριβή αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν στους πυροβολισμούς, τον ρόλο των 13 όπλων που καταγράφονται στην έκθεση και το ενδεχόμενο μέρος των ευρημάτων να συνδέεται με παλαιότερα περιστατικά ή άσκοπους πυροβολισμούς στην περιοχή.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης η παρουσία μεγάλου αριθμού καλύκων στον δρόμο, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που χειρίζονταν τα τέσσερα Kalashnikov που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα γύρω από το πιστόλι που συνδέεται με τις παλαιότερες ένοπλες υποθέσεις στο Τυμπάκι, καθώς η ταυτοποίηση του κατόχου του θα μπορούσε να δώσει νέα κατεύθυνση στις έρευνες.