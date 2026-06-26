Βορίζια: Ελεύθερα τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Μετά τις απολογίες τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθερα και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη στα Βορίζια, χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων, για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά την έκρηξη της αυτοσχέδιας βόμβας στο χωριό του Ηρακλείου.

Ύστερα από πολύωρη απολογητική διαδικασία των 5 μελών της οικογένειας Καργάκη, που κατηγορούνται για την υπόθεση της έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στην οικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη – γεγονός που θεωρείται ότι αποτέλεσε την απαρχή της αιματηρής εξέλιξης της 1ης Νοεμβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη στα Βορίζια – ανακρίτρια και εισαγγελέας Ηρακλείου, αποφάσισαν να μην επιβάλουν προσωρινή κράτηση σε κανέναν από τους κατηγορούμενους.

Συγκεκριμένα, και οι πέντε αφέθηκαν “ελεύθεροι”, ενώ για τους δύο ήδη προφυλακισμένους για την υπόθεση της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια –τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο αγροτοσυνδικαλιστή, συγγενή της οικογένειας – αποφασίστηκε επίσης να μην επιβληθεί κανένας επιπλέον περιοριστικός όρος στο συγκεκριμένο σκέλος της δικογραφίας.

Παράλληλα, για τα τρία υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενα στο πλαίσιο της δικογραφίας για υπόθεση ζωοκλοπής –τον σύζυγο της μεγαλύτερης αδελφής του Φανούρη Καργάκη, τον ανιψιό του και τον αδελφό του 39χρονου– οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την επιβολή περιοριστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, τους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, υποχρεώνονται να δίνουν τακτικά το «παρών» στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, δεν επιτρέπεται να προσεγγίζουν μέλη της αντίδικης οικογένειας, ενώ τους απαγορεύτηκε και η διαμονή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φαιστού.

Κατά τις απολογίες τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης επανέλαβαν ότι οι κατηγορίες δεν στηρίζονται, κατά την άποψή τους, σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία βασίζεται κυρίως σε υποθέσεις και μαρτυρικές καταθέσεις, ενώ έκαναν λόγο για διεύρυνση του κατηγορητηρίου χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.