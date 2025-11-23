Βορίζια: «Εκρηκτικό» τετ-α-τετ Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων στο νεκροταφείο του χωριού

Ένταση επικρατεί ακόμη στα Βορίζια Ηρακλείου μεταξύ των δύο οικογενειών, που το Σάββατο 01.11.2025, ξεκίνησαν το αιματοκύλισμα στους δρόμους του χωριού.

Μπορεί το χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο να μετρά 2 νεκρούς από το μακελειό, όμως η κατάσταση μεταξύ των δύο οικογενειών που αναβίωσαν τη βεντέτα, μοιάζει ακόμη τεταμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ένα τετ-α-τετ στο νεκροταφείο του χωριού μεταξύ των γυναικών των δύο οικογενειών, που μετρούν από ένα θύμα η καθεμιά τους, παραλίγο να προκαλέσει «θερμό» επεισόδιο.

Οι γυναίκες από τις οικογένειες του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, είχαν πάει το πρωί της Κυριακής, 23.11.2025 για να λιβανίσουν τους νεκρούς τους και να περιποιηθούν τα μνήματα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν η αδερφή της νεκρής από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στη διάρκεια του μακελειού, φέρεται να δέχθηκε απειλές από μέλη της έτερης οικογένειας με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Υπό των φόβο νέων επεισοδίων, υπενθυμίζεται ότι στο χωριό, έχουν παραμείνει ισχυρές αστυνομικες δυνάμεις για να αποφευχθεί οποιοδήποτε επεισόδιο μεταξύ των δύο οικογενειών.