Βορίζια: «Είμαστε αθώοι» λένε οι συλληφθέντες του κυκλώματος εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων – Σοκάρουν τα θύματά τους

Αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα. Η υπόθεση, που έχει στο επίκεντρο μια οικογένεια από τα Βορίζια, αποκαλύπτει έναν κύκλο απειλών, βίας και οικονομικής εκμετάλλευσης που, σύμφωνα με τις Αρχές, κράτησε για χρόνια και έφερε οικονομικό όφελος από επιδοτήσεις.

Οι κατηγορούμενοι, ένας θείος και δύο ανίψια στην Κρήτη φέρονται να τρομοκρατούσαν κατοίκους της περιοχής με ξυλοδαρμούς, απειλές και καταστροφές περιουσιών, προκειμένου να αποκτούν τον έλεγχο ξένων χωραφιών. Στη συνέχεια δήλωναν τις εκτάσεις ως δικές τους, εξασφαλίζοντας μεγάλα ποσά από αγροτικές επιδοτήσεις.

Η αστυνομική έρευνα δείχνει ότι η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στα Βορίζια αλλά είχε επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της οικογένειας είχαν οργανωμένο τρόπο δράσης και εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα των επιδοτήσεων για να αποκομίσουν τεράστια οικονομικά οφέλη.

Παρότι υπήρχαν εδώ και χρόνια αναφορές και φόβος στην τοπική κοινωνία, η πρώτη οργανωμένη καταγγελία κατατέθηκε το 2024. Από τότε ξεκίνησε πιο στενή παρακολούθηση της υπόθεσης, με τις έρευνες να οδηγούν τελικά στην εξάρθρωση της ομάδας και στις σοβαρές αποκαλύψεις για τη δράση της.

Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Δηλώσεις για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε στο Ρέθυμνο έκανε η δικηγόρος των τριών βασικών συλληφθέντων, Θεονύμφη Μπέρκη. Η υπόθεση αφορά κατηγορίες για εκβιασμούς κατοίκων, ζημιές σε αγροτικές περιουσίες και απάτες που σχετίζονται με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Η δικηγόρος υποστήριξε ότι οι πελάτες της αρνούνται όλες τις κατηγορίες και δήλωσε πως δεν έχουν κάνει καμία από τις παράνομες πράξεις που τους αποδίδονται.

Όπως είπε, τα χωράφια και οι εκτάσεις που εμφανίζονται στη δικογραφία δεν είναι παράνομα δηλωμένα, αλλά πρόκειται για ενοικιαζόμενα κτήματα. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν μισθωτήρια συμβόλαια που αποδεικνύουν τα όσα λένε και αυτά θα κατατεθούν στις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι δεν αμφισβητούν τις περιουσίες και τα δικαιώματα των κατοίκων της περιοχής.

«Δεν μιλάμε και δε νοείται καταπάτηση, ενώ είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε οποιοδήποτε έγγραφο, σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι εμείς βρισκόμαστε εκεί προκειμένου να καταπατήσουμε την περιουσία του» είπε χαρακτηριστικά η συνήγορός τους, σχολιάζοντας ότι οι κατηγορούμενοι «μένουν εκεί νομίμως».

Επίσης, η κ. Μπέρκη εξέφρασε αντιρρήσεις σχετικά με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, αναφέροντας ότι οι άνθρωποι αυτοί « ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και σκοπός φυγής, που είναι προϋπόθεση για την έκδοση εντάλματος δεν επιβεβαιώνεται και δεν προέκυπτε». Επίσης, τόνισε ότι οι πράξεις που τους αποδίδονται αφορούν σε περιστατικά του 2021, 2022 και 2023 «οπότε λείπει το στοιχείο της αμεσότητας κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων».

Μεταξύ άλλων, η συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε και στη σύλληψη του ενός από τους τρεις κατηγορουμένους, κατά την έξοδό του από Νοσοκομείο της Αθήνας. «Για μένα είναι απάνθρωπο ή ιδιαιτέρως σκληρό όταν ο άνθρωπος εξέρχεται από το νοσοκομείο … να αντιμετωπίζει αυτήν εδώ την εικόνα» τόνισε, ενώ σχολίασε πως πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, έχει εννέα παιδιά και έχει μόνιμο τόπο κατοικίας τα Βορίζια.

«Είναι νομίμως διαμένοντες στην περιοχή των Βοριζίων, είναι διαθέσιμοι στις αρχές και ούτε από κάποιο στοιχείο της δικογραφίας, αλλά ούτε από τα στοιχεία της καθημερινότητας και της προσωπικής τους ζωής, δεν προκύπτει σκοπός φυγής. Αυτά, δηλαδή, τα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης» κατέληξε η συνήγορος υπεράσπισης.

Τι είπαν τα θύματά τους – «Ήρθαν και μου κάψανε το αμάξι»

Θύματά τους μίλησαν αποκλειστικά στο «Live News» και αποκάλυψαν όλα όσα ζούσαν.

«Εμείς είχαμε πάρει την περιουσία μας από τους παππούδες μου, τους προπαππούδες. Είχαμε περιφράξει τα βοσκοτόπια μας, προσέχαμε να μαζεύουμε τις ελιές, όλα αυτά που δε γινόταν τα άλλα χρόνια, που τα είχαν κάνει ερείπια. Και μετά έφερε αυτούς. Έναν από αυτούς και μετά ο ένας από αυτούς έφερε και τα ανίψια και μετά μας διώξανε όλους, με το έτσι θέλω. Εγώ ήξερα ότι οι άνθρωποι είναι έτσι. Τους ήξερα. Καταπατούσαν το τόπο. Δεν είχαν περιουσίες αυτοί. Και με το έτσι θέλω πήραν τα χωράφια. Εκβιασμούς, ό,τι ήθελες. Δηλαδή μου το είχαν πει, μου το είχαν στείλει μήνυμα ότι θα το πληρώσω λέει εγώ».

Ένα ακόμα θύμα τους, μιλώντας στο Live News, είπε πως ως αντίποινα όταν τους έκανε παρατήρηση για το χωράφι του, η συμμορία του έκαψε το αυτοκίνητό του.

«Ήρθαν και μου κάψανε εμένα το αμάξι. Εμείς επειδή δεν τους θέλαμε τώρα, όλοι οι συγγενείς, με όλα αυτά που κάνανε και πηγαίναμε κατά τον νόμο να βρούμε μία λύση, μπας και βρούμε το δίκιο μας, το ευχαριστώ ήταν αυτό. Να έρθουν να μου κάψουν εμένα το αμάξι. Αν δεν προλαβαίναμε εγώ με τον γείτονα μου, θα καιγόταν και το δεύτερο αμάξι της γυναίκας μου. Ολοσχερώς ένα ΙΧ. Ένα Mitsubishi καταστράφηκε ολοσχερώς. Τέλος. Τελείωσε. Δεν φτάνει που ήταν δηλαδή εκεί αυτοί, ήρθαν να μου κάψουν και το αμάξι εμένα. Με έκαναν αυτοί να μην έχω ούτε αμάξι και να μην έχω λεφτά να πάω να πάρω ένα άλλο αμάξι».

Οι Αρχές ανοίγουν πλέον τον φάκελο της υπόθεσης για ολόκληρη την Κρήτη, αναζητώντας πιθανούς συνεργούς και νέα στοιχεία γύρω από το κύκλωμα.

Οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση, τα δύο αδέρφια και ο θείος τους, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή 22.05.2026.