Βορίζια: «Δεν μισώ κανέναν, να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μητέρα της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Σπαρακτική έκκληση να μην χυθεί άλλο αίμα απηύθυνε η μητέρα της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, το πρωί του περασμένου Σαββάτου (1.11.25).

Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, της είπαν το τελευταίο αντίο στον Αλικιανό Χανίων όπου έγινε η κηδεία της, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η Βασιλική Φραγκιαδάκη, μίλησε στο Live News και αναφερόμενη στο Σάββατο όπου έγινε η αιματηρή συμπλοκή κατά την οποία σκοτώθηκε η κόρη της είπε:

«Ήμουν σπίτι μου και βγήκα έξω. Κατέβαζαν τους τραυματίες και τους έβαζαν στα αγροτικά και φεύγανε για να πάνε γιατρό».

«Δεν προκαλώ τίποτε αλλά θέλω να σταματήσει το κακό εδώ να μην έχουμε και άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Το κακό να σταματήσει εδώ. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Φάγανε την κόρη μου άδικα», τόνισε η Βασιλική Φραγκιαδάκη.