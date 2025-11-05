Βορίζια: Βίντεο με τον 43χρονο να πυροβολεί την ώρα του μακελειού στα χέρια της ΕΛΑΣ – Τη Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέρφια

Βέβαιοι είναι οι άντρες της ΕΛΑΣ για την εμπλοκή του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, αφού φέρεται να είναι ο άνθρωπος που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ψηλό σημείο στο χωριό.

Ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη από τις αρχές την Τετάρτη (05.11.2025) αφού έπειτα από μαρτυρίες που τον «έκαψαν», η ΕΛΑΣ εντόπισε σε κτήμα ιδιοκτησίας του, όπλα και φυσίγγια. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, η αστυνομία έχει πλέον στα χέρια της, βίντεο με τον 43χρονο, ο οποίος φαίνεται να πυροβολεί κατά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σε μία σπηλιά, λίγα μόλις μέτρα από την Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, έξω από τα Βορίζια, εντοπίστηκε μία καραμπίνα, ένα 9αρι όπλο αλλά και δεκάδες φυσίγγια που ήταν προσεκτικά κρυμμένα από τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, ενώ ειδικά συνεργεία συνέλλεξαν αποτυπώματα και DNA από τα όπλα και τους κάλυκες.

Ο άνδρας συνελήφθη για οπλοκατοχή αλλά και για ένοπλη συμμετοχή στο μακελειό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η συμμετοχή του συγκεκριμένου άνδρα ήταν ενεργή στο μακελειό, ενώ παράλληλα, οι Αρχές ελέγχουν εάν είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε την 56χρονη Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη σύλληψη από την οικογένεια του 39χρονου δολοφονημένου η οποία σημειώθηκε μετά την παράδοση των τριών αδελφών από την οικογένεια των Φραγκιαδάκησων, που είχαν διαφύγει μετά το αιματοκύλισμα.

Προθεσμία για τη Δευτέρα

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων.

Οι ίδιοι δεν έχουν παραδεχτεί ότι πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ενώ φέρονται να έχουν αφήσει υπονοούμενα για τους συγγενείς τους που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ότι εκείνοι άνοιξαν πυρ στο κέντρο του χωριού.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια, έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομια και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές.

Ο 17χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος.

Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.