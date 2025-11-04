Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για το μακελειό – Εκεί κρατούνται συγγενείς του 39χρονου θύματος

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (04.11.2025) στελέχη του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος, με φόντο το μακελειό με τους 2 νεκρούς στα Βορίζια.

Σε αυτές τις φυλακές κρατούνται συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου. Στο συγκεκριμένο μακελειό σκοτώθηκε και μία 56χρονη γυναίκα η οποία θα κηδευτεί σήμερα στα Χανιά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκε ένα μαχαίρι και ένα κινητό το οποίο μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Κάτοικος της περιοχής και συγγενής της μιας οικογένειας που ενεπλάκησε στο φονικό, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τονίζοντας πως όλο το χωριό τρέμει τη στιγμή που θα αποφυλακιστούν οι συγγενείς του 39χρονου θύματος καθώς υπάρχει περίπτωση να θελήσουν να πάρουν εκδίκηση για τον χαμό του ανθρώπου τους.